Новосибирск заволокло дымом из-за пожаров в области
Жители Новосибирска по всему городу ощущают сильный запах дыма. Заметно ухудшилась видимость: здания на больших расстояниях затуманены дымкой. Причина – в массовых пожарах, которые происходят по области.
- На территории области продолжают действовать 77 термических точек, - сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области. - За прошедшие сутки на территории четырех районов области ликвидировано 6 лесных пожаров на площади 33 гектара. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Чулымском районе. За последние трое суток отмечается рост термических точек в Барабинском, Карасукском, Каргатском, Куйбышевском, Ордынском и Чулымском районах.
В связи с проблемой, в ведомстве прошло экстренное совещание. Одно из решений – усиливать работу с фермерами, которые часто становятся виновниками пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU