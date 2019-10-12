2019-10-12T19:54:01+03:00
Происшествия

Новосибирск заволокло дымом из-за пожаров в области

На улицах города сильно пахнет дымом, плохая видимость
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В некоторые районах области темно из-за дыма. Фото: vk.com/podslushano_v_chanaxВ некоторые районах области темно из-за дыма. Фото: vk.com/podslushano_v_chanax
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Жители Новосибирска по всему городу ощущают сильный запах дыма. Заметно ухудшилась видимость: здания на больших расстояниях затуманены дымкой. Причина – в массовых пожарах, которые происходят по области.

- На территории области продолжают действовать 77 термических точек, - сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области. - За прошедшие сутки на территории четырех районов области ликвидировано 6 лесных пожаров на площади 33 гектара. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Чулымском районе. За последние трое суток отмечается рост термических точек в Барабинском, Карасукском, Каргатском, Куйбышевском, Ордынском и Чулымском районах.

В связи с проблемой, в ведомстве прошло экстренное совещание. Одно из решений – усиливать работу с фермерами, которые часто становятся виновниками пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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