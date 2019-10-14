Под Новосибирском огонь из-за пала травы подобрался к поселку

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-14T12:29:51+03:00

Пал травы под Новосибирском уже подобрался к жилым домам. ГУ МЧС по НСО

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В Новосибирской области пожарные спасают поселок Тихомировский от огня. Этот пал травы донимает сибиряков уже несколько дней. Не так давно люди жаловались на то, что из-за едкого дыма им уже буквально нечем дышать. А автомобилисты, проезжающие по трассе под Новосибирском уверяли, что плотное облако смога мешает разглядеть им дорогу.

А сегодня, в Чулымском районе, огонь уже начал подбираться к жилым домам.

— В 13:20 14 октября к нам поступило сообщение о том, что в результате пала травы произошло возгорание четырех строений, одно из которых является жилым. Переходу огня способствовал сильный порывистый ветер, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. — Всего в населенном пункте расположено 17 домов, в которых проживает 76 человек, из них 18 детей.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в четырех домах. Фото: ГУ МЧС по НСО

Лесникам и пожарным удалось локализовать возникшее возгорание в трех заброшенных строениях и в одном частном доме. На месте работали 36 человек и 9 единиц техники. Также на место был направлен пожарный поезд, который доставил туда 240 тонн воды.

Эвакуация людей на данный момент не потребовалась. В ходе случившегося никто не пострадал.

Были приложены все силы, чтобы не допустить перехода огня на оставшиеся не поврежденными дома. В ближайшее время к месту происходящего должна прибыть группировка из 20 человек Сибирского спасательного центра МЧС России и пожарного поезда, который следует из города Чулым.

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ИСТОЧНИК KP.RU