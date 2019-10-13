Сибирь прощается с хоккеистом Самвелом Мнацяном: болельщики собрали деньги на памятник

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-13T09:24:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 октября, в Омске состоится церемония прощания с новосибирским хоккеистом Самвелом Мнацяном. Напомним, спортсмен скончался от онкологического заболевания в клинике в Германии.

Болельщики сразу нескольких хоккейных поучаствовали в сборах средств на венки и памятник хоккеисту. Об этом сообщается в группе Вконтакте «Усатый в каске».

Болельщики собрали деньги на венки и памятник для погибшего хоккеиста. Фото: "Усатый в каске"

— Мы хотели бы поделиться с вами итогами сбора денег на венок и памятник Самвелу от болельщиков. В акции с нашей стороны приняли участие 194 человека. Сумма сборов составила 74 700 рублей. Венок, сделанный по нашему заказу, стоил 6 100 рублей. Были куплены цветы для возложения за 3 600 рублей. Таким образом, на памятник будет передано 65 000 рублей, — сообщает паблик. — Кроме нас сбор средств проводили болельщики Адмирала. Их вклад на памятник, так же после оплаты венка и цветов, составил 105 000 рублей. Наши дальневосточные друзья предложили не разделять собранные деньги, поскольку в акции приняли участие болельщики и других клубов: точно — фанаты омского Авангарда и хабаровского Амура, и, наверняка, другие, о ком мы не знаем.

Всего семье погибшего хоккеиста передадут 170 000 рублей. Также, на церемонии прощания будет возложен венок от болельщиков ХК «Молот-Прикамье», где в свое время играл Самвел Мнацян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты так и не вышел на лёд в наших цветах»: умер новосибирский хоккеист Самвел Мнацян

Спортсмен скончался в немецкой клинике (подробнее)

«Постоянно был на обезболивающих»: стали известны причины смерти российского хоккеиста в Германии

О том, что происходило со спортсменом, рассказал знаменитый болельщик «Сибири» - «усатый в каске» (подробнее)

Умершего от рака хоккеиста Самвела Мнацяна похоронят в Омске

Напомним, спортсмена не стало в клинике в Германии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU