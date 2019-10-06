«Постоянно был на обезболивающих»: стали известны причины смерти российского хоккеиста в Германии

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-06T09:52:46+03:00

Самвел после перехода из «Адмирала» больше не сыграл ни одного матча. Фото: «Адмирал».

О том, что происходило со спортсменом, рассказал знаменитый болельщик «Сибири» - «усатый в Каске»

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В воскресенье, 6 октября, стало известно, что умер новосибирский хоккеист Самвел Мнацян. Год он находился на лечении в немецкой клинике, но спасти врачам его не удалось. О том, что происходило с хоккеистом в последние дни, рассказал знаменитый болельщик «Сибири» - новосибирец Дмитрий Казанцев, которого называют «усатый в каске».

- Мы постоянно с Самвелом и его мамой переписывались: все это время она была с ним рядом в Германии. Он постоянно получал химиотерапию, все надеялись, что у него ремиссия. Говорили, что 95% раковых клеток мертвы. Но ремиссии добиться не удалось, - объяснил КП-Новосибирск Дмитрий. - Метастазы пошли по всему телу – в ноги, шею.

Несколько дней назад Самвел перестал отвечать в соцсетях, а два дня назад мама хоккеиста написала Дмитрию, что состояние спортсмена ухудшилось:

- Она сказала, что Самвел на обезболивающих, к ним улетел папа Самвела. Он успел застать сына в живых, - говорит Дмитрий.

Редакция КП-Новосибирск выражают искренние соболезнования семье умершего хоккеиста.

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Самвел должен был стать защитником в новосибирской команде, но на лед так и не вышел: у него обнаружили злокачественную опухоль позвоночника. Спортсмен лечился в Германии, но, увы, побороть болезнь спортсмен не смог (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU