Умершего от рака хоккеиста Самвела Мнацяна похоронят в Омске

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-11T12:29:47+03:00

Напомним, спортсмена не стало в клинике в Германии

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Похороны новосибирского хоккеиста Самвела Мнацяна пройдут в Омске. Точная дата пока не известна: это зависит от того, как быстро удастся решить все моменты с вывозом тела на Родину из Германии, где спортсмен проходил лечение.

- Семья Самвела пригласила нас проститься с ним. От нас уже собралась небольшая делегация во главе с Дмитрием и Мариной Казанцевыми, - сообщается в группе Вконтакте «Усатый в каске и друзья». - Возможно, у кого-то есть желание и возможность присоединиться. Мы также объявляем сбор средств на венок от новосибирских болельщиков. Свой вклад может внести каждый, любая сумма будет полезна. Если денег будет собрано больше, чем нужно, то остаток мы передадим семье Самвела.

Кроме этого, новосибирцы возложат еще один венок от болельщиков «Адмирала», которые уже собрали средства, чтобы отдать дань уважения своему капитану.

Напомним, Самвел Мнацян скончался от онкологического заболевания в клинике в Германии. О его смерти стало известно 6 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU