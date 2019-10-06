«Ты так и не вышел на лёд в наших цветах»: сибиряки скорбят о смерти хоккеиста Самвела Мнацяна

СЕГОДНЯ 07:36 2019-10-06T07:36:21+03:00

САмвел так ни разу и не сыграл за новосибирскую команду. Фото: соцсети.

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На следующий день после скандала, виной которому стало сообщение клуба «Авангард» о якобы смерти хоккеиста Самвела Мнацяна, спортсмена действительно не стало. Об этом 6 октября официально сообщил клуб «Сибирь», с которым парень заключил контракт в 2018 году. Самвел должен был стать защитником в новосибирской команде, но на лед так и не вышел: у него обнаружили злокачественную опухоль позвоночника. Спортсмен лечился в Германии, но, увы, побороть болезнь спортсмен не смог.

- С глубоким прискорбием сообщаем, что хоккеист нашей команды Самвел Мнацян после года борьбы с тяжелой болезнью скончался на 30-м году жизни. Благодарим всех, кто поддерживал защитника весь этот год и не остался в стороне, - такое сообщение появилось на официальной странице клуба «Сибирь».

Болельщики скорбят о гибели хоккеиста:

- Он теперь в НХЛ (Небесной хоккейной лиге), с самыми лучшими. Царствие небесное.

- Ты так и не вышел на лёд в наших цветах. Земля тебе пухом, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU