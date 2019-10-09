В Новосибирске возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой возле рынка

СЕГОДНЯ 05:33 2019-10-09T05:33:16+03:00

В Новосибирске возбудили уголовное дело после массовой потасовки около Хилокского рынка. Фото: соцсети

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В Новосибирске возбудили уголовное дело после потасовки около Хилокского рынка, которая произошла в понедельник 7 сентября. Дело возбуждено по признакам состава преступлений, предусмотренные ст. 213 (Хулиганство) и ст. 163 (Вымогательство) УК РФ.

— На месте совершения преступления произведены все необходимые неотложные следственные действия, которые могут помочь раскрыть дело. Уже был просмотрены видеозаписи камер наружного видеонаблюдения близлежащих территорий, осмотрены автомашины, которые были оставлены, все изъятые вещественные доказательства и предметы приобщены к материалам уголовного дела, назначены соответствующие экспертизы, — сообщает пресс-служба МВД Кыргызской Республики.

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В полицию были доставлены 25 человек, которые после допроса были отпущены. А пяти пострадавшим в массовой драке была оказана медицинская помощь, двое их них были госпитализированы.

В настоящее время в Новосибирске правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятия направленные на установления местонахождения причастных лиц, для привлечения к уголовной ответственности. По данному делу представительство Киргизии в России тесно взаимодействует с подразделениями МВД по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU