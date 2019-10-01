Сибирячку, которая уехала покупать автомобиль и не вернулась, нашли погибшей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-01T14:35:55+03:00

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Пропавшую 6 сентября сибирячку нашли мертвой. Ее тело обнаружили на территории Кировского района города Новосибирска. Напомним, 36-летняя Наталья Устинова уехала покупать автомобиль и пропала. Она не выходила на связь и с того момента ее местоположение продолжало оставаться неизвестным. Поиски пропавшей женщины длились около месяца.

— В ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции поисковых мероприятий 1 октября было найдено тело 36-летней женщины на территории Кировского района города Новосибирска, — сообщают в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области. — Следователем СКР назначена судебно-медицинская экспертиза и тело женщины направлено на экспертизу для установления причины смерти.

Заельцовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Новосибирской области продолжают расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 36-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия

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ИСТОЧНИК KP.RU