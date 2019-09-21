На стройке, где стена обрушилась на людей, рабочего придавило трубой

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-21T10:49:45+03:00

В Новосибирске на стройплощадке рабочего придавило трубой. Фото: Кадр из видео

Очевидцы события сообщают, что пострадавшего увезли на «Скорой помощи»

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На злополучной стройплощадке в Ленинском районе, где в августе на рабочих обрушилась стена, снова произошел несчастный случай. В субботу, 21 сентября, на одного из рабочих скатилась тяжелая труба.

— Мужчина начала кричать и задыхаться, его из-од трубы доставали другие рабочие, — сообщают очевидцы события в паблике «АСТ-54». — Его на носилках доставили к машине «Скорой помощи» и передали в руки врачам. Также на место происшествия прибыли полицейские.

Как стало известно позже, пострадавшего мужчину «Скорая помощь» доставила в НИИТО, где у него диагностировали перелом позвоночника.

Напомним, во время обрушения стены старой насосной станции на этой стройке погибли три человека, еще один человек серьезно пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены.

На стройке, где в августе рухнула стена, рабочего придавило трубой.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU