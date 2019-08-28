«На работяг все хотят свесить»: по делу о гибели рабочих задержали трех человек

Следователи задержали трех человек, которых обвиняют в гибели строителей под обломками рухнувшей стены на улице Ударной. Напомним, здание, реконструкцию которого проводили рабочие, принадлежит СГК. На опасном участке в момент ЧП находилось 13 человек: под обломками трое человек погибли.

Десятки людей наблюдали за поисковыми работами.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас дают показания следователям трое представителей подрядной организации: исполнительный директор АО «Сибэнергомонтаж» Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ АО «Сибэнергомонтаж» Александр Петров, начальник Кемеровского СМУ АО «Сибэнергомонтаж» Михаил Павлов.

«Стена была аварийной, нельзя было работать» - мужчина предупреждал об опасности на улице Ударной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК России, - пояснили в Следственном управлении СК РФ.

Несколько часов спасатели доставали рабочих из-под завалов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, сами рабочие считали рухнувшую стену опасной и предупреждали о том, что может случиться беда.

- У меня здесь работает родной брат. Он еще утром сфотографировал все безобразия, говорит, стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство им сказало: «Идите и работайте»! Они не прислушались к просьбам рабочих, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Наумова. – Под этими обломками погибли близкие мне люди: мой родственник - Андрей Григорьев – и мой сосед… А сейчас на допросе находится мой родной брат, который и предупреждал об этой стене…

«Стена была аварийной, нельзя было работать» - мужчина предупреждал об опасности на улице Ударной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Вы считаете, что он может быть в чем-то виновен?

- Нет! Я считаю, что сейчас все хотят свесить на простых работяг! – уверена Оксана. – Смоего брата сейчас требуют предоставить все договора…

Жители окрестных домов в момент ЧП услышали сильный грохот.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, следователи уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728693" frameborder="0"></iframe> Рухнувшая стена на улице Ударной в Новосибирске унесла жизни трех рабочих.Алена МАРТЫНОВА

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Под завалами могут находится как минимум 10 человек. В СКР уже возбудили уголовное дело:

- Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области (подробности).

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ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили информацию о ЧП.

- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам (подробности).