Новосибирские школьники поучаствовали в флешмобе в память о коте Моте

СЕГОДНЯ 06:27 2019-09-21T06:27:31+03:00

Дети провели флешмоб в поддержку против жестокого обращения с животными. Фото: Кадр из видео

Они сообщили, что против жестокого обращения с животными

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В Новосибирске неравнодушные люди продолжают проводить различные флешмобы против жестокого обращения с животными. Поводом для такой активности сибиряков стала резонансная история смерти кота Моти. Напомним, животное нашли в мусорном мешке недалеко от дома, в его убийстве обвиняют школьниц-живодерок.

Свою позицию по поводу этого случая уже высказывали новосибирские зоозащитники и простые жители, а не так давно, эту идею поддержали дети из коллектива танцевальной студии «Angel Dance». Они станцевали в торговом танце «Эдем», а после этого сообщили всем, что им не все равно на то, что происходит рядом с ними, в Академгородке, и что он против жестокости по отношению к животным.

— В ТРК «Эдем» дети обратили внимание всех зрителей и просто проходящих рядом покупателей нашего крупного ТЦ на то, что им не все равно, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «Приют Академгородка». — Что они против жестокого обращения с животными, против их убийства, за безопасность жизни для всех.

Автор поста поблагодарила юных танцоров, а также подчеркнула, что именно этот флешмоб имеет особую важность, ведь многие ценности и нравственные качества человека закладываются именно в детстве.

В Академгородке дети провели флешмоб против жестокости по отношению к животным.

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ИСТОЧНИК KP.RU