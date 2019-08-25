«Они должны быть наказаны»: в социальных сетях запустили флешмоб в память о коте Моте

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-25T11:16:35+03:00

Макеты на футболки можно получить у организаторов флешмоба. Фото: СОЦСЕТИ

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В Новосибирске запустили флешмоб в память об убитом коте Моте. Напомним, питомца семьи Храмовых нашли в мусорном баке, завернутого в пакет. В убийстве Мартина обвиняют школьницу, которая живет на пару этаже выше. При обыске из ее квартиры сотрудники правоохранительных органов вынесли коробки с останками разных животных.

Чтобы привлечь внимание к этой истории, сибиряки начали флешмоб: они выкладывают в соцсети фото и видео с изображением Моти.

— Мы приглашаем каждого, кто неравнодушен принять участие во флешмобе — проводите занятия, танцуйте, принимайте клиентов в таких футболках, — пишут организаторы в социальный сетях. — Проведите активность в футболках, сделайте фото и выложите в соцсети с хештегом #флешмобмотя.

К слову, в студии «Йога плюс» педагоги уже проводят свои занятия в майках с изображением Моти и надписью «Живодерам не место среди нас».

Жители Новосибирска поддержали инициативу в комментариях:

— Правильно, нужно действовать самим!

— Они должны быть наказаны, давайте поддержим!

— Наказать как хабаровских живодерок! - считают комментаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU