«Счастливый ребенок с любимой игрушкой: пристрастие ручной белочки вас удивит

СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-10T07:46:02+03:00

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Пушистая звезда «Инстаграма» оказывается весьма непривередлива. И игрушки у нее вполне простые, например, бумага, причем туалетная.

— Играть с рулоном туалетной бумаги Соньке с детства нравится. С не меньшим удовольствием она картонные коробки разгрызает на мелкие кусочки. Такие беличьи забавы, — поделилась Сониными пристрастиями в аккаунте хозяйка Сони Елена Ермакова.

Пользователи соцсетей нисколько не удивились таким специфичным предпочтениям зверька, отметив, что и их домашние любимцы любят играть с туалетной бумагой. Вот что они пишут:

— Скажу по секрету, рулон туалетной бумаги — любимая игрушка не только у Сонечки. Моя собака тоже с удовольствием катает рулончик, и втулку с энтузиазмом грызет. Кот более воздержан — смотрит на эти игры свысока (со шкафа), но если поймет, что за ним не наблюдают — туда же.

— Счастливый ребенок с любимой игрушкой, — замечает один из подписчиков.

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже четвертый год воспитывает необычного питомца — белку Соню, которая попала к ней полуторамесячным пушистым комочком. С тех пор ее жизнь круто изменилась. Сейчас у Сони есть своя страничка в «Инстаграме». Там у белки уже более 9,5 тысяч поклонников.

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ИСТОЧНИК KP.RU