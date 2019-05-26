«Хозяюшка растет»: белочка Соня решила утеплить свой домик перед отключением горячей воды
Белочка Соня – настоящая звезда «Инстаграма»: на ее странице уже 8,5 тысяч подписчиков. Пушистая любимица соцсетей живет в обычной новосибирской однушке вместе со своей хозяйкой Еленой Ермаковой. Сибирячка постоянно снимает со своим питомцем забавные видео и веселит ими поклонников Сони. На последнем ролике Елена показала, как белочка утепляет свой домик кусочками вязаных вещей и шерстяными нитками.
Видео с белочкой Соней, утепляющей свой домик, позабавило соцсети.
- На улице почти лето, но не жарко. Отопление отключили, и ещё с понедельника отключат горячую воду на 11 дней! Сонька утепляется, потому что в летней шубе в холодной квартире можно замерзнуть, - пошутила в своем посте Елена.
Пользователям соцсетей видео пришлось по душе:
-Забот полон рот! Хозяйственная девчушка растёт: всё в дом, всё в дом, – юморят одни.
- Ой, ну и хлопотунья! Сколько дел, сколько дел! - веселятся другие.
ИСТОЧНИК KP.RU