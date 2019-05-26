«Хозяюшка растет»: белочка Соня решила утеплить свой домик перед отключением горячей воды

СЕГОДНЯ 06:38 2019-05-26T06:39:37+03:00

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Белочка Соня – настоящая звезда «Инстаграма»: на ее странице уже 8,5 тысяч подписчиков. Пушистая любимица соцсетей живет в обычной новосибирской однушке вместе со своей хозяйкой Еленой Ермаковой. Сибирячка постоянно снимает со своим питомцем забавные видео и веселит ими поклонников Сони. На последнем ролике Елена показала, как белочка утепляет свой домик кусочками вязаных вещей и шерстяными нитками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/711023" frameborder="0"></iframe> Видео с белочкой Соней, утепляющей свой домик, позабавило соцсети.

- На улице почти лето, но не жарко. Отопление отключили, и ещё с понедельника отключат горячую воду на 11 дней! Сонька утепляется, потому что в летней шубе в холодной квартире можно замерзнуть, - пошутила в своем посте Елена.

Пользователям соцсетей видео пришлось по душе:

-Забот полон рот! Хозяйственная девчушка растёт: всё в дом, всё в дом, – юморят одни.

- Ой, ну и хлопотунья! Сколько дел, сколько дел! - веселятся другие.

ИСТОЧНИК KP.RU