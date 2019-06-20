«Уж очень аппетитно ест»: белочка Соня, грызущая морковку, позабавила «Инстаграм»
Пушистая звезда «Инстаграма» оказалась любителем не только орешков, но и овощей. Посмотрите, с каким аппетитом она уплетает морковку.
— Морковный грызун, — так подписала видео хозяйка Сони Елена Ермакова.
Поклонникам Сони видео, конечно же, понравилось, вызвав у некоторых даже аппетит. Вот что ни пишут в комментариях:
— Соня, я засмотрелась и решила пойти тоже погрызть яблочко или морковку. Уж очень аппетитно ты ешь.
— Очаровашка, Соня! Улыбка, глядя на нее, сама лезет на лицо.
— Сонечка зависла с морковкой во рту.
— Такая радость видеть ее каждый день. Но столько заботы и ухода нужно. Вы молодцы!
Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова воспитывает необычного питомца — белку Соню. Три года назад полуторамесячный пушистый зверек выпал из гнезда. Елена принесла бельчонка домой и с тех пор ее жизнь круто изменилась. Сейчас Соне уже 3 года и нее есть своя страничка в «Инстаграме». Там у белки уже 9,5 тысяч поклонников.
Белочка Соня, грызущая морковку, позабавила «Инстаграм».
ИСТОЧНИК KP.RU