«Уж очень аппетитно ест»: белочка Соня, грызущая морковку, позабавила «Инстаграм»

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-20T07:18:23+03:00

Вот такие интересные гастрономические вкусы у Сони — любительницы сырой морковки

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Пушистая звезда «Инстаграма» оказалась любителем не только орешков, но и овощей. Посмотрите, с каким аппетитом она уплетает морковку.

— Морковный грызун, — так подписала видео хозяйка Сони Елена Ермакова.

Поклонникам Сони видео, конечно же, понравилось, вызвав у некоторых даже аппетит. Вот что ни пишут в комментариях:

— Соня, я засмотрелась и решила пойти тоже погрызть яблочко или морковку. Уж очень аппетитно ты ешь.

— Очаровашка, Соня! Улыбка, глядя на нее, сама лезет на лицо.

— Сонечка зависла с морковкой во рту.

— Такая радость видеть ее каждый день. Но столько заботы и ухода нужно. Вы молодцы!

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова воспитывает необычного питомца — белку Соню. Три года назад полуторамесячный пушистый зверек выпал из гнезда. Елена принесла бельчонка домой и с тех пор ее жизнь круто изменилась. Сейчас Соне уже 3 года и нее есть своя страничка в «Инстаграме». Там у белки уже 9,5 тысяч поклонников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/715623" frameborder="0"></iframe> Белочка Соня, грызущая морковку, позабавила «Инстаграм».

ИСТОЧНИК KP.RU