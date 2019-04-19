2019-04-19T05:52:29+03:00
Дом. Семья

Словно кукла: белочка Соня покорила сибиряков своей любовью к почесыванию пузика

Ролик с разомлевшей от поглаживаний Соней набрал более 7900 просмотров в интернете
Надежда ЯРКОВА
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Стоп-кадр с видео: https://www.instagram.com/squirrel_sonya.Стоп-кадр с видео: https://www.instagram.com/squirrel_sonya.
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Жительница Академгородка Елена Ермакова постоянно балует подписчиков забавными видео из жизни своей питомицы и недавно сняла, как Соня млеет на ее руках от поглаживаний и почесываний пузика. При этом Соня вытянулась во весь рост на руках своей хозяйки, покорив сердца сибиряков своей податливостью, терпением и спокойствием. Еще бы, ведь от такого релакса на месте Сони мало бы кто отказался.

Пользователи соцсетей также отметили, что Соня заметно подросла и поднабрала в весе.

— Она не толстовата для белочки? Сколько их видела, таких с кошку ни разу, — делится впечатлениями подписчица.

Вполне возможно, что и подросла, ведь вчера, 18 апреля Софии Еленовне, как называет ее хозяйка, исполнилось 3 годика.

Соня — настоящая звезда «Инстаграма». На страничке, которую ведет ее хозяйка Елена Ермакова, более 6,8 тысяч подписчиков и сотни лайков и комментариев. Сибирячка с удовольствием рассказывает историю, как пушистый питомец появился у нее и не перестает радовать новосибирцев новыми видео из жизни ручной белки.

Белка Соня млеет от почесываний пузика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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