Словно кукла: белочка Соня покорила сибиряков своей любовью к почесыванию пузика

СЕГОДНЯ 05:52 2019-04-19T05:52:29+03:00

Ролик с разомлевшей от поглаживаний Соней набрал более 7900 просмотров в интернете

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Жительница Академгородка Елена Ермакова постоянно балует подписчиков забавными видео из жизни своей питомицы и недавно сняла, как Соня млеет на ее руках от поглаживаний и почесываний пузика. При этом Соня вытянулась во весь рост на руках своей хозяйки, покорив сердца сибиряков своей податливостью, терпением и спокойствием. Еще бы, ведь от такого релакса на месте Сони мало бы кто отказался.

Пользователи соцсетей также отметили, что Соня заметно подросла и поднабрала в весе.

— Она не толстовата для белочки? Сколько их видела, таких с кошку ни разу, — делится впечатлениями подписчица.

Вполне возможно, что и подросла, ведь вчера, 18 апреля Софии Еленовне, как называет ее хозяйка, исполнилось 3 годика.

Соня — настоящая звезда «Инстаграма». На страничке, которую ведет ее хозяйка Елена Ермакова, более 6,8 тысяч подписчиков и сотни лайков и комментариев. Сибирячка с удовольствием рассказывает историю, как пушистый питомец появился у нее и не перестает радовать новосибирцев новыми видео из жизни ручной белки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704088" frameborder="0"></iframe> Белка Соня млеет от почесываний пузика.

ИСТОЧНИК KP.RU