2019-09-09T05:00:09+03:00
Общество

На второй срок: Анатолий Локоть победил в выборах мэра города

За Анатолия Локтя отдали голоса 123 378 новосибирцев
Надежда ЯРКОВА
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Анатолий Локоть набрал 50,25 % голосов. Фото: Анна Пошагина.Анатолий Локоть набрал 50,25 % голосов. Фото: Анна Пошагина.
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Стали известны результаты голосования на выборах мэра города Новосибирска. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов, с приличным отрывом, набрав 50,25 % голосов, лидером голосования стал действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— На втором месте с результатом в 18,57%, набрав 45567 голосов оказался самовыдвиженец Сергей Бойко, на третьем — Евгений Лебедев с 9,37% голосов, за него проголосовали 22960 новосибирцев. Четвертое заняла Наталья Пинус, за нее проголосовали 8,26% избирателей, она набрала 20324 голоса. Пятое место досталось Данияру Сафиуллину — он набрал 7,32% голосов, его выбрали 17970 избирателей. Остальные кандидаты в мэры набрали менее 1%, — сообщает ЦИК.

Таким образом, Анатолий Локоть вышел на второй срок в должности мэра города.

Напомним, что через два часа после закрытия избирательных участков действующий мэр Анатолий Локоть провел пресс-конференцию для журналистов и заявил, что не сомневается в своей победе на выборах мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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