2019-09-08T17:25:20+03:00
Политика

Выборы 2019 в Новосибирске: на 19.30 явка составила 19,13%, избирательные участки закрыты

Выборы 2019 в Новосибирске не проигнорировали 227239 человек
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Голосование завершилось. Фото: архив КП.Голосование завершилось. Фото: архив КП.
Изменить размер текста:

В 20.00 избирательные участки в Новосибирской области закончили свою работу, а в избирательной комиссии обозначили, сколько сибиряков до 19.30 все же успели побывать на избирательных участках.

- На 19.30 явка на избирательные участки составила 19,13 процента от всех избирателей: проголосовали 227239 человек, - пояснили КП-Новосибирск в избирательной комиссии Новосибирской области.

К слову, на 18.30 эта цифра составляла 199471 человек: это 16,8% от общего числа избирателей в Новосибирске. Всего же на участках ждали 1187290 человек, но пришло, к сожалению, намного меньше.

Напомним, КП-Новосибирск ведет онлайн-трансляцию: следите за тем, как проходят выборы, здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
250 рублей за голос: новосибирца оштрафовали на 20 тысяч рублей за подкуп избирателей
Выборы-2019 в Новосибирске: усатый сибиряк пришел голосовать в каске с рогами
Выборы 2019 в Новосибирске: на 18.00 явка составила 16,81%
Через полтора года в Новосибирске появится переход через Октябрьский мост
Выборы 2019 в Новосибирске: на 15.00 явка составила 12,03%
На нем даже обуви нет: под Новосибирском пропал 36-летний мужчина
«Посмотрел видео – забыл бывшую»: сибирячка в коротеньких шортах показала нескромный танец
«Чуда не случилось»: жительница Новосибирска измерила сантиметром ямы на дороге
Выборы 2019 в Новосибирске: к полудню проголосовали 64373 человека
«Ядреный продукт»: сибирячка купила в магазине йогурты с плесенью
Раньше было дешевле: новосибирцы потратили на продукты за июль на 350 рублей больше, чем в январе
«Расстроили сильно»: сибирячка увидела таракана в продуктовом магазине
Выборы 2019 в Новосибирске: на 10.00 проголосовало 19850 избирателей
«Система водопровода держится на скотче»: жители села в Новосибирской области жалуются на частые отключения воды