Выборы 2019 в Новосибирске: на 19.30 явка составила 19,13%, избирательные участки закрыты

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-08T17:25:20+03:00

Выборы 2019 в Новосибирске не проигнорировали 227239 человек

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В 20.00 избирательные участки в Новосибирской области закончили свою работу, а в избирательной комиссии обозначили, сколько сибиряков до 19.30 все же успели побывать на избирательных участках.

- На 19.30 явка на избирательные участки составила 19,13 процента от всех избирателей: проголосовали 227239 человек, - пояснили КП-Новосибирск в избирательной комиссии Новосибирской области.

К слову, на 18.30 эта цифра составляла 199471 человек: это 16,8% от общего числа избирателей в Новосибирске. Всего же на участках ждали 1187290 человек, но пришло, к сожалению, намного меньше.

Напомним, КП-Новосибирск ведет онлайн-трансляцию: следите за тем, как проходят выборы, здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU