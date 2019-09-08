Выборы 2019 в Новосибирске: лидирует мэр Анатолий Локоть

СЕГОДНЯ 20:42 2019-09-08T20:48:23+03:00

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В новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии идет подсчет голосов, после которого станет ясно, кто будет мэром Новосибирска. По предварительным данным, лидирует в этой гонке действующий глава города Анатолий Локоть.

- К полуночи обработано уже 74,68% бюллетеней. Лидирует действующий мэр Анатолий Локоть: он набрал 50,62% голосов. На втором месте Сергей Бойко: у него 18,24% голосов. А на третьем - Евгений Лебедев: он набрал 9,64% голосов, - пояснили в новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

Ближайший к этой тройке результат у Натальи Пинус: она набрала 8,6 процентов от всех голосов избирателей.

КП-Новосибирск следит за подсчетом голосов и в ближайшее время озвучит результаты выборов мэра города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/730860" frameborder="0"></iframe> Выборы 2019 в Новосибирске: Анатолий Локоть уверен в победе.Анна ПАШАГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU