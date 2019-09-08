Анатолий Локоть: «Уверен в победе на выборах мэра»

СЕГОДНЯ 19:26 2019-09-08T19:28:20+03:00

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Через два часа после закрытия избирательных участков действующий мэр Анатолий Локоть провел пресс-конференцию для журналистов и заявил, что не сомневается в своей победе на выборах мэра.

- Я хочу, прежде всего, поблагодарить тех, кто сегодня пришел на избирательные участки, несмотря на хорошую погоду и практически летний день,- заявил Анатолий Евгеньевич. - Не важно, за кого вы голосовали: важно, что вы пришли и подтвердили право избирать мэра на открытых, прямых выборах.

Далее Анатолий Локоть объявил предварительные результаты прошедших в Новосибирске выборов мэра:

- На данный момент обработано уже 58% процентов бюллетеней по городу Новосибирску: у нас нет сомнений, что мы победили, - подчеркнул глава города. - Еще какое-то время потребуется для их обработки, чтобы определить последующие места.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/730860" frameborder="0"></iframe> Выборы 2019 в Новосибирске: Анатолий Локоть уверен в победе.Анна ПАШАГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU