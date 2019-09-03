2019-09-03T04:18:59+03:00
Общество

«Это про природу женщины»: скрипачки из Новосибирска сняли клип на стихийное произведение Вивальди

Девушки-скрипачки показали свое новое творение — в этот раз они исполнили кавер-версию классического произведения
Надежда ЯРКОВА
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Девушки снимали клип на берегу Обского моря. Фото: vk.com/silenzium.Девушки снимали клип на берегу Обского моря. Фото: vk.com/silenzium.
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Женское скрипичное трио Silenzium из Новосибирска презентовали новый клип-кавер на произведение классика, итальянского композитора Антонио Вивальди — Storm.

— Представляем вашему вниманию наш новый клип. В настоящее время существует очень много версий этого классического шедевра, но мы не смогли пройти мимо, не показав миру свое видение этой музыки, — поделились девушки на официальной странице своей группы, где и выложили клип. — Для нас «Шторм» — это про природу женщины. Природу женщины свободной, страстной, красивой и счастливой в своей свободе! Надеемся, вам понравится!

Как и большинство клипов скрипичного трио, кавер был снят на деньги спонсоров. Режиссером клипа стал Сергей Суховей — известный в Новосибирске фотограф и одновременно чемпион мира по ушу.

Напомним, недавно группа полностью сменила состав, то есть в трио Silenzium заменили всех скрипачек. Новосибирское струнное трио Silenzium было создано в 2004 году. Девушки играют на скрипках и виолончели самую разную музыку от классики до тяжелого рока.

Скрипачки из Новосибирска сняли клип на стихийное произведение Вивальди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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