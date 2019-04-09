Смычки и кожаные корсеты: три девушки забрались в горы, чтобы снять клип на песню Depeshe Mode
Женское трио скрипачек из Новосибирска Silenzium представили сегодня новый клип на Enjoy the silence — кавер на песню популярной британской электроник-рок-группы Depeshe Mode.
— Этот клип не о любви или социализме, но о поисках истинного счастья и свободы, — добавили в описании девушки на официальной странице группы, где и выложили клип.
Авторы клипа считают, что все препятствия внешнего мира ничто, по сравнению с внутренними, духовными врагами человека. И только изменив себя и отказавшись от собственного эго, мы обретаем истинную свободу.
Как и большинство клипов, кавер был снят на деньги спонсоров. Режиссером видеоряда стал Сергей Суховей — известный в Новосибирске фотограф и одновременно чемпион мира по ушу.
Добавим, недавно группа объявила о полной смене состава. То есть в трио Silenzium заменили всех скрипачек. Новосибирское струнное трио Silenzium было создано в 2004 году. Девушки играют на скрипках и виолончели самую разную музыку от классики до тяжелого рока.
Новый клип Silenzium - "Enjoy the silence"..
ИСТОЧНИК KP.RU