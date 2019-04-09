Смычки и кожаные корсеты: три девушки забрались в горы, чтобы снять клип на песню Depeshe Mode

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-09T11:48:31+03:00

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Женское трио скрипачек из Новосибирска Silenzium представили сегодня новый клип на Enjoy the silence — кавер на песню популярной британской электроник-рок-группы Depeshe Mode.

— Этот клип не о любви или социализме, но о поисках истинного счастья и свободы, — добавили в описании девушки на официальной странице группы, где и выложили клип.

Авторы клипа считают, что все препятствия внешнего мира ничто, по сравнению с внутренними, духовными врагами человека. И только изменив себя и отказавшись от собственного эго, мы обретаем истинную свободу.

Как и большинство клипов, кавер был снят на деньги спонсоров. Режиссером видеоряда стал Сергей Суховей — известный в Новосибирске фотограф и одновременно чемпион мира по ушу.

Добавим, недавно группа объявила о полной смене состава. То есть в трио Silenzium заменили всех скрипачек. Новосибирское струнное трио Silenzium было создано в 2004 году. Девушки играют на скрипках и виолончели самую разную музыку от классики до тяжелого рока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702033" frameborder="0"></iframe> Новый клип Silenzium - "Enjoy the silence"..

ИСТОЧНИК KP.RU