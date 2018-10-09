Хватило несколько часов: скрипачки из Новосибирска собрали деньги на новый клип и уехали в Белокуриху

9 Окт. 07:39 2018-10-09T07:39:40+03:00

Девушки обратились к поклонникам с просьбой и за несколько часов нашли деньги на новый клип. Фото: соцсети triosilenzium.

Три обаятельных скрипачки из новосибирского трио Silenzium решили снять клип-кавер на песню Цоя, в этом им помогли поклонники

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Женское скрипичное трио Silenzium из Новосибирска за несколько часов собрали себе деньги на новый клип на кавер песни Цоя — «Пачка сигарет» и уехали в Белокуриху.

— Наши поклонники — самые лучшие в мире! Вчера мы попросили средства на новый клип, кавер на песню Виктора Цоя — «Пачка сигарет», и сразу же начали поступать деньги. Поэтому клипу быть! И скорее всего даже очень скоро!!! Ура! Огромное спасибо всем кто принимает в этом участие, все скоро получат, то, что мы обещали, а мы сами в предчувствии нового шедевра, — написали на странице своей группы в соцсетях участницы трио Silenzium в понедельник вечером, 8 октября.

С утра до девушек было невозможно дозвониться, а когда получилось, выяснилось, что они уже почти закончили снимать клип.

Корреспонденту КП — Новосибирск удалось связаться с одной из участниц скрипичного трио, виолончелисткой и руководителем группы Silenzium Натальей Григорьевой.

— В воскресенье, 7 октября мы разметили информацию о помощи в съемках клипа и уже в понедельник деньги были, хватило буквально несколько часов. Мы собрали 35 тысяч рублей, этого достаточно, — рассказала Наталья Григорьева. — И мы уже почти все сняли.

Оказалось, для съемок девушки уехали на Алтай, а точнее, в Белокуриху.

— Для нашей задумки как раз нужна была хорошая погода и красивые пейзажи, поскольку клип решили снимать на открытом воздухе. Песня же меланхоличная довольно, вот и надо было красивую, затухающую осеннюю природу снять, эти пейзажи желтые, — отметила Наталья.

Она добавила, что премьера клипа будет через две-три недели.