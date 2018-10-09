2018-10-09T07:39:40+03:00
Общество

Хватило несколько часов: скрипачки из Новосибирска собрали деньги на новый клип и уехали в Белокуриху

Три обаятельных скрипачки из новосибирского трио Silenzium решили снять клип-кавер на песню Цоя, в этом им помогли поклонники
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Девушки обратились к поклонникам с просьбой и за несколько часов нашли деньги на новый клип. Фото: соцсети triosilenzium.Девушки обратились к поклонникам с просьбой и за несколько часов нашли деньги на новый клип. Фото: соцсети triosilenzium.
Изменить размер текста:

Женское скрипичное трио Silenzium из Новосибирска за несколько часов собрали себе деньги на новый клип на кавер песни Цоя — «Пачка сигарет» и уехали в Белокуриху.

— Наши поклонники — самые лучшие в мире! Вчера мы попросили средства на новый клип, кавер на песню Виктора Цоя — «Пачка сигарет», и сразу же начали поступать деньги. Поэтому клипу быть! И скорее всего даже очень скоро!!! Ура! Огромное спасибо всем кто принимает в этом участие, все скоро получат, то, что мы обещали, а мы сами в предчувствии нового шедевра, — написали на странице своей группы в соцсетях участницы трио Silenzium в понедельник вечером, 8 октября.

С утра до девушек было невозможно дозвониться, а когда получилось, выяснилось, что они уже почти закончили снимать клип.

Корреспонденту КП — Новосибирск удалось связаться с одной из участниц скрипичного трио, виолончелисткой и руководителем группы Silenzium Натальей Григорьевой.

— В воскресенье, 7 октября мы разметили информацию о помощи в съемках клипа и уже в понедельник деньги были, хватило буквально несколько часов. Мы собрали 35 тысяч рублей, этого достаточно, — рассказала Наталья Григорьева. — И мы уже почти все сняли.

Оказалось, для съемок девушки уехали на Алтай, а точнее, в Белокуриху.

— Для нашей задумки как раз нужна была хорошая погода и красивые пейзажи, поскольку клип решили снимать на открытом воздухе. Песня же меланхоличная довольно, вот и надо было красивую, затухающую осеннюю природу снять, эти пейзажи желтые, — отметила Наталья.

Она добавила, что премьера клипа будет через две-три недели.

Для съемок клипа девушки уехали в Белокуриху. Фото: соцсети triosilenzium.

Для съемок клипа девушки уехали в Белокуриху. Фото: соцсети triosilenzium.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке