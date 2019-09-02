2019-09-02T20:37:03+03:00
Общество

Ждут новой трагедии? Дети гуляют по стройке, где под обломками стены погибли трое рабочих

Местные жители утверждают, что территории объекта отсутствует охрана
Алена КУЛЕШОВА
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На территории насосной станции, где недавно обрушилась стена, отсутствует охрана. Фото: читатели КП-НовосибирскНа территории насосной станции, где недавно обрушилась стена, отсутствует охрана. Фото: читатели КП-Новосибирск
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На территории стройки, где недавно произошла трагедия: из-за обрушения стены погибли трое рабочих и один серьезно пострадал, сейчас абсолютно отсутствует охрана и прийти в это место может любой желающий. Среди полной кирпичей и обломков здания обломков спокойно гуляют даже дети.

— За этим участком никто не следит, а дети спокойно прогуливаются среди обломков, — рассказала КП-Новосибирск Александра, жительница дома, находящегося рядом со стройкой. — Первые пару дней после ЧП тут еще находилась полиция, но потом все уехали. А ведь тут очень опасно, в любой момент может что-нибудь рухнуть!

Сибирячке удалось заснять на фото двух подростков, которые находились на территории рухнувшей станции. Девушка утверждает, что уже отправила эти снимки местным властям, чтобы они как можно скорее приняли меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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