«Соня — стройняшка»: белочка удивила соцсети своей тонкой талией

СЕГОДНЯ 05:38 2019-09-02T05:38:29+03:00

Худоба Сони вызвала зависть среди подписчиков — вот также бы есть и не поправляться

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Звезда «Инстаграма» белочка Соня похвасталась своей осиной талией, хотя при этом в аппетите ей не откажешь — ест она за пятерых.

— Дистрофик Соня, — так подписала фото хозяйка белочки Елена Ермакова.

У подписчиков фото заметно исхудавшего зверька вызвало разные эмоции. Ведь все знают про отменный аппетит Сони и ее любовь ко всякого рода вкусняшкам. Ничего, к зиме она точно наест брюшко и жирок. А пока пользователи соцсетей отдают должное ее стройности, вот что они пишут об этом в комментариях:

— Ест много и стройная. Может тоже шишки в рацион добавить.

— Все равно красотка.

— Мне бы так... Целыми днями что-то точить и при этом оставаться дистрофаном.

— Белка с талией.

— И правда, дистрофик. Ничего, к зиме наест.

— Соня — стройняшка.

— В общем, тоже надо мне себе беговое колесо поставить... иначе никак.

— А ест за пятерых белок, — добавляет кто-то.

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова воспитывает необычного питомца — белку Соню. У белки даже есть своя страничка в «Инстаграме», и число поклонников у «рыжей» звезды постоянно растет. Уже сейчас число превысило 9,5 тысяч подписчиков.

Теперь худобе Сони завидуют подписчицы. Фото: instagram.com/squirrel_sonya.

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ИСТОЧНИК KP.RU