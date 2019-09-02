«Соня — стройняшка»: белочка удивила соцсети своей тонкой талией
Звезда «Инстаграма» белочка Соня похвасталась своей осиной талией, хотя при этом в аппетите ей не откажешь — ест она за пятерых.
— Дистрофик Соня, — так подписала фото хозяйка белочки Елена Ермакова.
У подписчиков фото заметно исхудавшего зверька вызвало разные эмоции. Ведь все знают про отменный аппетит Сони и ее любовь ко всякого рода вкусняшкам. Ничего, к зиме она точно наест брюшко и жирок. А пока пользователи соцсетей отдают должное ее стройности, вот что они пишут об этом в комментариях:
— Ест много и стройная. Может тоже шишки в рацион добавить.
— Все равно красотка.
— Мне бы так... Целыми днями что-то точить и при этом оставаться дистрофаном.
— Белка с талией.
— И правда, дистрофик. Ничего, к зиме наест.
— Соня — стройняшка.
— В общем, тоже надо мне себе беговое колесо поставить... иначе никак.
— А ест за пятерых белок, — добавляет кто-то.
Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова воспитывает необычного питомца — белку Соню. У белки даже есть своя страничка в «Инстаграме», и число поклонников у «рыжей» звезды постоянно растет. Уже сейчас число превысило 9,5 тысяч подписчиков.
Теперь худобе Сони завидуют подписчицы. Фото: instagram.com/squirrel_sonya.
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ИСТОЧНИК KP.RU