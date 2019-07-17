Вот это царапуша! Белочка Соня устроила «кошачьи» игры с хозяйкой

СЕГОДНЯ 07:15 2019-07-17T07:15:17+03:00

Совсем недавно пушистый зверек активно линял, а теперь еще и лишился кисточек на ушках, но на ее активность это никак не влияет

Изменить размер текста: A A

Оказалось, что белочка Соня в своих играх ничем не уступает домашним кошкам, например, она также играет с рукой хозяйки, слегка покусывая и царапая ее. Вот только от таких забав на руках у хозяйки остаются царапины, и пользователи соцсетей теперь переживают за нее.

— Я стригу Соньке когти раз в месяц, но когда они отрастают, то во время игры такие царапки остаются на руках, — поделилась с КП — Новосибирск Елена Ермакова.

Комментаторы тоже отметили веселый нрав белочки. Вот что они пишут в комментариях:

— Такая тискательная, просто лапушка.

— Ничего себе она царапуша!

— Вы хоть руки себе промазывайте мазью, а то ваши руки все в шрамиках будут, — советуют некоторые.

Сама же хозяйка поделилась, что Соня, у которой совсем недавно был активный период линьки, теперь еще лишилась и кисточек на ушках. Но переживать из-за этого не стоит, новые кисточки отрастут к зиме.

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже четвертый год воспитывает необычного питомца — белку Соню. Полуторамесячный пушистый зверек тогда выпал из гнезда. Елена принесла бельчонка домой и с тех пор ее жизнь круто изменилась. Сейчас у Сони есть своя страничка в «Инстаграме». Там за жизнью белочки наблюдают уже более 9,6 тысяч поклонников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Соня Шишкина»: ручная белка рассмешила соцсети своим аппетитом

Соня очень быстро расправилась со своим лакомством, оставив от шишки только основание (подробнее)

Словно кукла: белочка Соня покорила сибиряков своей любовью к почесыванию пузика

Ролик с разомлевшей от поглаживаний Соней набрал более 7900 просмотров в интернете (подробнее)

«Ловко у нее получается»: белочка Соня показала, как лихо расщелкивает орешки

Видео с рыжей звездой «Инстаграма» умилило пользователей соцсетей (подробнее)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720606" frameborder="0"></iframe> Белочка Соня устроила «кошачьи» игры с хозяйкой.

ИСТОЧНИК KP.RU