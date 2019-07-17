2019-07-17T07:15:17+03:00
Дом. Семья

Вот это царапуша! Белочка Соня устроила «кошачьи» игры с хозяйкой

Совсем недавно пушистый зверек активно линял, а теперь еще и лишился кисточек на ушках, но на ее активность это никак не влияет
Надежда ЯРКОВА
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У Сони острые коготочки, поэтому страдают руки хозяйки. Стоп-кадр с видео: instagram.com/squirrel_sonya.У Сони острые коготочки, поэтому страдают руки хозяйки. Стоп-кадр с видео: instagram.com/squirrel_sonya.
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Оказалось, что белочка Соня в своих играх ничем не уступает домашним кошкам, например, она также играет с рукой хозяйки, слегка покусывая и царапая ее. Вот только от таких забав на руках у хозяйки остаются царапины, и пользователи соцсетей теперь переживают за нее.

— Я стригу Соньке когти раз в месяц, но когда они отрастают, то во время игры такие царапки остаются на руках, — поделилась с КПНовосибирск Елена Ермакова.

Комментаторы тоже отметили веселый нрав белочки. Вот что они пишут в комментариях:

— Такая тискательная, просто лапушка.

— Ничего себе она царапуша!

— Вы хоть руки себе промазывайте мазью, а то ваши руки все в шрамиках будут, — советуют некоторые.

Сама же хозяйка поделилась, что Соня, у которой совсем недавно был активный период линьки, теперь еще лишилась и кисточек на ушках. Но переживать из-за этого не стоит, новые кисточки отрастут к зиме.

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже четвертый год воспитывает необычного питомца — белку Соню. Полуторамесячный пушистый зверек тогда выпал из гнезда. Елена принесла бельчонка домой и с тех пор ее жизнь круто изменилась. Сейчас у Сони есть своя страничка в «Инстаграме». Там за жизнью белочки наблюдают уже более 9,6 тысяч поклонников.

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Белочка Соня устроила «кошачьи» игры с хозяйкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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