«Хрупкая малышка»: звезда «Инстаграма» белочка Соня подвернула лапку
Белочка Соня - настоящая рыжая звезда «Инстаграма»: на страничку, которую ведет ее хозяйка Елена Ермакова, подписаны 9,5 тысяч человек. Правда, последний пост заставил поклоннников зверька поволноваться: оказалось, что Соня повредила лапку.
— Сонька радовалась, дурачилась, игралась. И в какой-то момент бесюлек хотела с клетки спуститься по красному полотенцу, но вместе с ним шлепнулась на пол, — рассказала хозяйка бельчонка в социальных сетях.
Теперь белочка поджимает поврежденную лапку и вылизывает ее. Сибирячка заверила подписчиков, что у животного все очень быстро заживет и медицинское вмешательство не потребуется.
Новосибирцы не смогли пройти мимо пострадавшей и пожелали ей скорейшего выздоравления:
— Поправляйся быстрее, бельчонок — постреленок.
— Пусть егоза выздоравливает скорее! Может нужно на рентген съездить?
— Какие же шерстяные малыши хрупкие. Пусть лапка быстрее восстанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU