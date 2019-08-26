«Хрупкая малышка»: звезда «Инстаграма» белочка Соня подвернула лапку

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-26T14:11:55+03:00

Теперь Соня не сможет быстро бегать и играть. Фото: СОЦСЕТИ

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Белочка Соня - настоящая рыжая звезда «Инстаграма»: на страничку, которую ведет ее хозяйка Елена Ермакова, подписаны 9,5 тысяч человек. Правда, последний пост заставил поклоннников зверька поволноваться: оказалось, что Соня повредила лапку.

— Сонька радовалась, дурачилась, игралась. И в какой-то момент бесюлек хотела с клетки спуститься по красному полотенцу, но вместе с ним шлепнулась на пол, — рассказала хозяйка бельчонка в социальных сетях.

Теперь белочка поджимает поврежденную лапку и вылизывает ее. Сибирячка заверила подписчиков, что у животного все очень быстро заживет и медицинское вмешательство не потребуется.

Новосибирцы не смогли пройти мимо пострадавшей и пожелали ей скорейшего выздоравления:

— Поправляйся быстрее, бельчонок — постреленок.

— Пусть егоза выздоравливает скорее! Может нужно на рентген съездить?

— Какие же шерстяные малыши хрупкие. Пусть лапка быстрее восстанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU