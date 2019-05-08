«Ловко у нее получается»: белочка Соня показала, как лихо расщелкивает орешки
Жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова, приютившая три года назад белку, продолжает радовать сибиряков новыми забавными видео из жизни своей любимицы. В этот раз сибирячка выложила в «Инстаграме» ролик, как Соня ловко справляется с орешками. Белка довольно быстро разбирается с хрупкой скорлупкой, доставая заветное лакомство.
В комментариях к видео подписчики не скупятся на комплименты в адрес рыжей звезды «Инстаграма».
— Ловко у нее получается, — отмечает один.
— Как она так легко разгрызает? Сам люблю кедровые орешки, но проблемно их погрызть,- восхищается второй.
— Вкусно так ест, даже самому захотелось, — соглашается третий.
— Как приятно с утра увидеть очаровательную белочку, даже настроение поднимается, — делится четвертый.
Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже третий год воспитывает необычного питомца — белку Соню. У белки есть своя страничка в «Инстаграме», и число поклонников у нее растет с каждым днем. Сейчас у пушистой звезды уже более 7 тысяч подписчиков.
Белка Соня и кедровые орешки..
ИСТОЧНИК KP.RU