«Ловко у нее получается»: белочка Соня показала, как лихо расщелкивает орешки

СЕГОДНЯ 06:15 2019-05-08T06:15:10+03:00

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Жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова, приютившая три года назад белку, продолжает радовать сибиряков новыми забавными видео из жизни своей любимицы. В этот раз сибирячка выложила в «Инстаграме» ролик, как Соня ловко справляется с орешками. Белка довольно быстро разбирается с хрупкой скорлупкой, доставая заветное лакомство.

В комментариях к видео подписчики не скупятся на комплименты в адрес рыжей звезды «Инстаграма».

— Ловко у нее получается, — отмечает один.

— Как она так легко разгрызает? Сам люблю кедровые орешки, но проблемно их погрызть,- восхищается второй.

— Вкусно так ест, даже самому захотелось, — соглашается третий.

— Как приятно с утра увидеть очаровательную белочку, даже настроение поднимается, — делится четвертый.

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже третий год воспитывает необычного питомца — белку Соню. У белки есть своя страничка в «Инстаграме», и число поклонников у нее растет с каждым днем. Сейчас у пушистой звезды уже более 7 тысяч подписчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707413" frameborder="0"></iframe> Белка Соня и кедровые орешки..

ИСТОЧНИК KP.RU