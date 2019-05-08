2019-05-08T06:15:10+03:00
Дом. Семья

«Ловко у нее получается»: белочка Соня показала, как лихо расщелкивает орешки

Видео с рыжей звездой «Инстаграма» умилило пользователей соцсетей
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Соня ловко расправляется с орешками. Стоп-кадр с видео: instagram.com/squirrel_sonya.Соня ловко расправляется с орешками. Стоп-кадр с видео: instagram.com/squirrel_sonya.
Изменить размер текста:

Жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова, приютившая три года назад белку, продолжает радовать сибиряков новыми забавными видео из жизни своей любимицы. В этот раз сибирячка выложила в «Инстаграме» ролик, как Соня ловко справляется с орешками. Белка довольно быстро разбирается с хрупкой скорлупкой, доставая заветное лакомство.

В комментариях к видео подписчики не скупятся на комплименты в адрес рыжей звезды «Инстаграма».

— Ловко у нее получается, — отмечает один.

— Как она так легко разгрызает? Сам люблю кедровые орешки, но проблемно их погрызть,- восхищается второй.

— Вкусно так ест, даже самому захотелось, — соглашается третий.

— Как приятно с утра увидеть очаровательную белочку, даже настроение поднимается, — делится четвертый.

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже третий год воспитывает необычного питомца — белку Соню. У белки есть своя страничка в «Инстаграме», и число поклонников у нее растет с каждым днем. Сейчас у пушистой звезды уже более 7 тысяч подписчиков.

Белка Соня и кедровые орешки..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24