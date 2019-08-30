2019-08-30T07:59:46+03:00
Общество

Мурашки по коже! Полуобнаженные девушки показали чувственный тверк

Поклонники оценили новое видео сибирячки по достоинству
Надежда ЯРКОВА
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Девушки показали чувственный тверк в сапогах-чулках. Стоп-кадр с видео: instagram.com/southindica.Девушки показали чувственный тверк в сапогах-чулках. Стоп-кадр с видео: instagram.com/southindica.
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Новосибирская танцовщица Елена Костина вместе со своей напарницей исполнила очень очень чувственный тверк. Для этого девушки оставили на себе минимум одежды: трусики и топы. И обувь выбрали откровенную: высокие сапоги-чулки на каблуках.

— Когда услышала трек, то впала в ступор: сложный и одновременно такой логичный и вкусный. Но когда я зашла в зал и мы стали творить, движения полились сами собой, будто выныриваешь из тонны путанных мыслей, вдохнув свежего воздуха, — рассказала о своем новом видео на странице в «Инстаграме» Елена Костина.

Танец и вправду получился очень откровенным, но при этом и нежным.

— В этой истории сложилось все то, что я представляла и даже больше: о девушке и ее мыслях и чувствах, которые она испытывает. Только представьте, что ваш внутренний голос материализовался, — поделилась своими мыслями девушка.

Пользователям соцсетей новое видео сибирячки пришлось по вкусу и они засыпали девушек комплиментами. Вот что пишут комментаторы:

— Вы такие вы эффектные и чувственные!

-Такая тематика больше цепляет, прямо очень нежно.

— Очень вкусно, красиво и притягательно.

— У меня мурашки по коже! Больше нет слов!

Полуобнаженные девушки показали чувственный тверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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