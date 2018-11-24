2018-11-24T10:16:54+03:00
Общество

«Сибирячки жгут»: девушки удивили аргентинцев откровенным танцем

Ролик Елены Костиной и ее учениц покорил пользователей соцсетей
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена Костина и ее ученицы восхитили иностранцевЕлена Костина и ее ученицы восхитили иностранцев
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Новосибирская танцовщица Елена Костина недавно переехала в Москву и вышла замуж, но от откровенных танцев отказываться не собирается. Недавно сибирячка вместе со своими ученицами записала пикантное видео, где девушки двигаются перед камерой в коротеньких шортах.

- Мои яркие звёздочки, мои умнички. Этот курс пролетел, как миг, было жарко и весело, - поделилась в своем Инстаграме девушка. - 15 лучших малышек, спасибо Вам за вас! Вы такие старательные, такие клёвые и такие красивые!

Пользователи соцсетей старания Елены и ее воспитанниц оценили: больше всего видео восхитились аргентинцы:

- Я не знал, что в России так танцуют, - признаются одни.

- Поцелуи из Аргентины, - пишут вторые.

Российские подписчики тоже в восторге:

- Лена, вот это уровень! Просто класс! Сибирячки жгут! Это видео перебить уже нереально!

- Нормально вообще, просто крутяк!

Девушки удивили аргентинцев откровенным танцем.

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