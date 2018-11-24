«Сибирячки жгут»: девушки удивили аргентинцев откровенным танцем
Новосибирская танцовщица Елена Костина недавно переехала в Москву и вышла замуж, но от откровенных танцев отказываться не собирается. Недавно сибирячка вместе со своими ученицами записала пикантное видео, где девушки двигаются перед камерой в коротеньких шортах.
- Мои яркие звёздочки, мои умнички. Этот курс пролетел, как миг, было жарко и весело, - поделилась в своем Инстаграме девушка. - 15 лучших малышек, спасибо Вам за вас! Вы такие старательные, такие клёвые и такие красивые!
Пользователи соцсетей старания Елены и ее воспитанниц оценили: больше всего видео восхитились аргентинцы:
- Я не знал, что в России так танцуют, - признаются одни.
- Поцелуи из Аргентины, - пишут вторые.
Российские подписчики тоже в восторге:
- Лена, вот это уровень! Просто класс! Сибирячки жгут! Это видео перебить уже нереально!
- Нормально вообще, просто крутяк!
Девушки удивили аргентинцев откровенным танцем.