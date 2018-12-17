Огненные красотки: девушки в красных топиках и чулках показали нескромный танец

17 Дек. 13:33 2018-12-17T13:49:49+03:00

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Танцовщица Елена Костина недавно вышла замуж и перебралась из Новосибирска в Москву. Теперь сибирячка учит танцевать тверк - очень откровенный танец - столичных девушек. И недавно записала новое видео со своими ученицами, которые прошли курс по тверку.

- Этот курс останется в моей памяти надолго. Спасибо всем и каждой на этом фото, - поблагодарила Елена своих учениц в посте с роликом.

Подписчикам видео с девушками в красных топиках и чулках, судя по комментариям, понравилось:

- Огненные красотки, - пишут одни.

- Вкусняшка, - хвалят девушек другие.

- Ты супер, спасибо тебе, - обращаются третьи к самой Елене.

- Очень круто и здорово у вас это выходит! Молодцом, - не жалеют комплиментов четвертые.

- Кошечки, - восхищаются пятые.