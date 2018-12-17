2018-12-17T13:49:49+03:00
Общество

Огненные красотки: девушки в красных топиках и чулках показали нескромный танец

Видео Елены Костиной набирает популярность в Инстаграме
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Елена записала видео вместе со своими ученицами. Фото: https://www.instagram.com/southindica/Елена записала видео вместе со своими ученицами. Фото: https://www.instagram.com/southindica/
Изменить размер текста:

Танцовщица Елена Костина недавно вышла замуж и перебралась из Новосибирска в Москву. Теперь сибирячка учит танцевать тверк - очень откровенный танец - столичных девушек. И недавно записала новое видео со своими ученицами, которые прошли курс по тверку.

- Этот курс останется в моей памяти надолго. Спасибо всем и каждой на этом фото, - поблагодарила Елена своих учениц в посте с роликом.

Подписчикам видео с девушками в красных топиках и чулках, судя по комментариям, понравилось:

- Огненные красотки, - пишут одни.

- Вкусняшка, - хвалят девушек другие.

- Ты супер, спасибо тебе, - обращаются третьи к самой Елене.

- Очень круто и здорово у вас это выходит! Молодцом, - не жалеют комплиментов четвертые.

- Кошечки, - восхищаются пятые.

Девушки в красных топиках и чулках показали нескромный танец.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Машина курильщика»: новосибирские блогеры решили скурить «Жигулями» 3000 сигарет
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города