Огненные красотки: девушки в красных топиках и чулках показали нескромный танец
Танцовщица Елена Костина недавно вышла замуж и перебралась из Новосибирска в Москву. Теперь сибирячка учит танцевать тверк - очень откровенный танец - столичных девушек. И недавно записала новое видео со своими ученицами, которые прошли курс по тверку.
- Этот курс останется в моей памяти надолго. Спасибо всем и каждой на этом фото, - поблагодарила Елена своих учениц в посте с роликом.
Подписчикам видео с девушками в красных топиках и чулках, судя по комментариям, понравилось:
- Огненные красотки, - пишут одни.
- Вкусняшка, - хвалят девушек другие.
- Ты супер, спасибо тебе, - обращаются третьи к самой Елене.
- Очень круто и здорово у вас это выходит! Молодцом, - не жалеют комплиментов четвертые.
- Кошечки, - восхищаются пятые.
Девушки в красных топиках и чулках показали нескромный танец.