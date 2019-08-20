2019-08-20T08:59:13+03:00
Общество

Потверкала щечками: сибирячка в шортиках показала энергичный танец со шпагатом

Как оказалось, сибирячка умеет не только удивлять, но и рассмешить своими танцами
Надежда ЯРКОВА
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В танце у Елены трясется все, даже щеки. Стоп-кадр с видео: instagram.com/fraules.В танце у Елены трясется все, даже щеки. Стоп-кадр с видео: instagram.com/fraules.
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Звезда тверка Елена Яткина выложила нарезку из видео коротких видео с энергичными танцами. В движение пришли даже щеки сибирячки.

— Зарисовочка «Fraules и классы twerk» или как сильно кайфую от тверка!!! Аж язык не контролируется и щеки трясутся, — подписала свое видео в «Инстаграме» танцовщица.

Елена, привыкшая привлекать внимание не только своими танцами, но и смелыми нарядами, в этот раз снова порадовала поклонников и выбором одежды. Она танцует в коротких белых шортиках и лифе. Танец, состоящий из нарезки нескольких коротких видео получился очень энергичным. Во время танцев звезда тверка даже не смогла удержать щечки, которые забавно дергались в такт музыке. А поклонники Елены продолжают рассыпаться в комплиментах, признавая ее танцевальный талант. Вот что они пишут в комментариях:

— Ну нельзя. Нельзя быть такой шикарной.

— Самый огненный огонь.

— Ничего круче не видела ,Лена, вы гениальный человек.

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Сибирячка в шортиках показала энергичный танец со шпагатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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