Потверкала щечками: сибирячка в шортиках показала энергичный танец со шпагатом
Звезда тверка Елена Яткина выложила нарезку из видео коротких видео с энергичными танцами. В движение пришли даже щеки сибирячки.
— Зарисовочка «Fraules и классы twerk» или как сильно кайфую от тверка!!! Аж язык не контролируется и щеки трясутся, — подписала свое видео в «Инстаграме» танцовщица.
Елена, привыкшая привлекать внимание не только своими танцами, но и смелыми нарядами, в этот раз снова порадовала поклонников и выбором одежды. Она танцует в коротких белых шортиках и лифе. Танец, состоящий из нарезки нескольких коротких видео получился очень энергичным. Во время танцев звезда тверка даже не смогла удержать щечки, которые забавно дергались в такт музыке. А поклонники Елены продолжают рассыпаться в комплиментах, признавая ее танцевальный талант. Вот что они пишут в комментариях:
— Ну нельзя. Нельзя быть такой шикарной.
— Самый огненный огонь.
— Ничего круче не видела ,Лена, вы гениальный человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU