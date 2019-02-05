2019-02-05T15:02:44+03:00
Общество

«Лена, это огонь!»: сибирячка покорила японцев своим тверком

Ролик Елены Яткиной набирает популярность в Интернете
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена Яткина не стесняется откровенных нарядов. Фото: https://www.instagram.com/fraules/Елена Яткина не стесняется откровенных нарядов. Фото: https://www.instagram.com/fraules/
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Звезда тверка Елена Яткина недавно преподавала в танцевальном лагере, и теперь пополняет свой «Инстаграм» откровенным видео, которое снимали во время ее занятий. В новом ролике танцовщица из Новосибирска предстала в коротеньких шортах и топе без бретелек. И, кажется, девушке картинка, которую она увидела в кадре, понравилась.

- Ну сильно красиво оператор снял все, это эстетическое удовольствие, - написала в посте с видео Елена.

Больше всего ролик впечатлил иностранных подписчиков Елены, в том числе не только из Европы, но и из Японии:

- Хочу, чтобы ваши занятия прошли в Японии, - признаются фанаты Елены из страны восходящего солнца.

- Мне нравится ваша работа, - пишут другие.

- Вы всегда будете номером один для меня, - восхищаются тверком Елены третьи.

- Вы в Германию с мастер-классом не собираетесь? – интересуются четвертые.

Не отсают в комментариях и россиские подписчики:

- Лена, это огонь! – единодушны они.

Напомним, Елена Яткина прославилась после того, как ее ролик на песню Major Lazer «Watch out for this» стал набирать миллионы просмотров (сейчас его посмотрели уже 174 миллиона человек).

Сибирячка покорила японцев своим тверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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