«Меня сильно распирает этот трек»: звезда тверка показала отвязный танец с парнем под «Серебро»

13 Февр. 12:15 2019-02-13T12:15:58+03:00

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Обычно звезда тверка Елена Яткина танцует вместе со своими ученицами, но в новом ролике девушка решила сделать исключение: там компанию новосибирской танцовщице составил ее коллега – хореограф. А снимали они видео под песню групп «Серебро» и «Хлеб» под названием «На лицо». Песня, прямо скажем, не из скромных: есть там фразы «Тебя интересует только то, что у меня под юбкой», «Ты – мечтающий лузер, слюни пускаешь от этих арбузов». Но Елене песня понравилась:

- Меня сильно распирает этот трек! И я нереально кайфую от придуманного, - поделилась новосибирская танцовщица с подписчиками. – Смотрите, что мы тут натворили.

Подписчики от ролика Елены в восторге:

- Лена, какая ты крутая! – пишут одни.

- Всегда смотрю и получаю дикий кайф от ваших видосов! И жалею о том,ч то я не живу в Новосибирске, - признаются другие.

- Парниша огонь! Про Лену вообще молчу: она совершенство, - не скупятся на комплименты третьи.

- Лена, как же здорово ты слышишь музыку всем своим телом! – хвалят девушку четвертые.

Напомним, новосибирская танцовщица Елена Яткина еще пять лет назад прославилась в Интернете благодаря своей «пятой точке»: к примеру, ее ролик с тверком на песню Major Lazer «Watch out for this» собрал более 170 миллионов просмотров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/691591" frameborder="0"></iframe> Звезда тверка показала отвязный танец с парнем под «Серебро».

ИСТОЧНИК KP.RU