Звезда тверка заставила парней покрутить бедрами

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-01T10:49:39+03:00

Станцевать у молодых людей получилось не хуже, чем у девушек

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Сибирячка Елена Яткина продолжает учить своих поклонников танцевать. Недавно девушка провела очередной мастер-класс по Хиллз-дэнс (танец на высоких каблуках - прим.ред.). Правда, на этот раз попробовать свои силы в таком чувственном направлении решили, преимущественно, парни.

— Все эти мальчишки танцевали на моем Хиллз — классе, было круто, даже несмотря на то, что они немного переделали хореографию под себя, — написала Елена Яткина в своем Instagram. — Очень вдохновили меня своим бесстрашием!

Теперь танцовщица уверена, что в этом направлении парни могут показать себя ничуть не хуже девушек. Подписчики сибирячки активно обсуждают в соцсетях ее оригинальный мастер-класс. А многие интересуются, где Елена будет проводить свое следующее занятие:

— Ребята большие молодцы! Просто мурашки по коже от танца.

— А будет ли какой-нибудь мастер-класс в Москве этим летом?

— Парень в черной футболке — просто огонь!

— Получилось очень круто!

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/723435" frameborder="0"></iframe> Звезда тверка из Новосибирска научила парней крутить бедрами.

ИСТОЧНИК KP.RU