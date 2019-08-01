Звезда тверка заставила парней покрутить бедрами
Сибирячка Елена Яткина продолжает учить своих поклонников танцевать. Недавно девушка провела очередной мастер-класс по Хиллз-дэнс (танец на высоких каблуках - прим.ред.). Правда, на этот раз попробовать свои силы в таком чувственном направлении решили, преимущественно, парни.
— Все эти мальчишки танцевали на моем Хиллз — классе, было круто, даже несмотря на то, что они немного переделали хореографию под себя, — написала Елена Яткина в своем Instagram. — Очень вдохновили меня своим бесстрашием!
Теперь танцовщица уверена, что в этом направлении парни могут показать себя ничуть не хуже девушек. Подписчики сибирячки активно обсуждают в соцсетях ее оригинальный мастер-класс. А многие интересуются, где Елена будет проводить свое следующее занятие:
— Ребята большие молодцы! Просто мурашки по коже от танца.
— А будет ли какой-нибудь мастер-класс в Москве этим летом?
— Парень в черной футболке — просто огонь!
— Получилось очень круто!
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ИСТОЧНИК KP.RU