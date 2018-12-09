2018-12-09T10:12:29+03:00
Общество

«Что творите, дамы»: звезда тверка показала откровенный номер в «Танцах» на ТНТ

Елена Яткина стала хореографом на проекте
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена Яткина станцевала вместе с участницей проекта. Фото: https://www.instagram.com/yuvalamay1/Елена Яткина станцевала вместе с участницей проекта. Фото: https://www.instagram.com/yuvalamay1/
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Новосибирская танцовщица уже не раз помогала участникам шоу «Танцы» на ТНТ ставить номера, и в 5 сезоне наставники тоже позвали ее поучаствовать. Правда, в этот раз Елена впервые оказалась на сцене: она не только ставила номер участнице YUVI, и сама выступила вместе с ней.

Пользователи соцсетей от ее номера в восторге:

- Самый крутой номер! Ваша энергетика даже через экран телевизора чувствовалась!, - пишут одни.

- Что творите, дамы! Мощь, дерзость, красота, - восхищаются другие.

- Лена и YUVI задали жару, - уверены другие.

- Это было просто умопомрачительно, у меня мелкая в 1,8 смотрела и хлопала, - признаются четвертая.

Напомним, танцовщица Елена Яткина прославилась четыре года назад своими откровенными роликами: ее видео на песню Major Lazer «Watch out for this» набрало 174 миллиона просмотров.

Звезда тверка Елена Яткина показала откровенный номер в Танцах на ТНТ.Продолжаем наслаждаться яркими танцевальными номерами, полетом фантазии хореографов и техничным исполнением участников. Это очередной концерт на главной танцевальной сцене страны! Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин выбрали своих танцовщиков, теперь они ведут их к славе, признанию и новым танцам. А один из наставников приведет своего участника еще и к 3 000 000 рублей!

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