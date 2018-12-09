«Что творите, дамы»: звезда тверка показала откровенный номер в «Танцах» на ТНТ
Новосибирская танцовщица уже не раз помогала участникам шоу «Танцы» на ТНТ ставить номера, и в 5 сезоне наставники тоже позвали ее поучаствовать. Правда, в этот раз Елена впервые оказалась на сцене: она не только ставила номер участнице YUVI, и сама выступила вместе с ней.
Пользователи соцсетей от ее номера в восторге:
- Самый крутой номер! Ваша энергетика даже через экран телевизора чувствовалась!, - пишут одни.
- Что творите, дамы! Мощь, дерзость, красота, - восхищаются другие.
- Лена и YUVI задали жару, - уверены другие.
- Это было просто умопомрачительно, у меня мелкая в 1,8 смотрела и хлопала, - признаются четвертая.
Напомним, танцовщица Елена Яткина прославилась четыре года назад своими откровенными роликами: ее видео на песню Major Lazer «Watch out for this» набрало 174 миллиона просмотров.
Звезда тверка Елена Яткина показала откровенный номер в Танцах на ТНТ.Продолжаем наслаждаться яркими танцевальными номерами, полетом фантазии хореографов и техничным исполнением участников. Это очередной концерт на главной танцевальной сцене страны! Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин выбрали своих танцовщиков, теперь они ведут их к славе, признанию и новым танцам. А один из наставников приведет своего участника еще и к 3 000 000 рублей!