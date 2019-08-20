Восстановят из пепла: новосибирцы собирают деньги на сгоревший в центре PuppenHaus

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-20T08:22:22+03:00

Жители Новосибирска сами предложили помощь в восстановлении одного из самых дорогих ресторанов города

Изменить размер текста: A A

Владельцы сгоревшего ресторана PuppenHaus планируют открыть его снова, но о точных сроках пока говорить рано.

— Кукол уже, к сожалению, не восстановить. Это были единичные, музейные экспонаты. Восстановить можно только сам проект ресторана. Стихийно возникла группа людей, которые хотят помочь с этим и они предложили распространить об этом информацию, в соцсетях, например. Мы сами этим не занимаемся по этическим соображениям. Но и отказываться от помощи не стали, — рассказала КП-Новосибирск маркетолог «Группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских» Елизавета Соболева.

Она отметила, что из-за такого большого шквала пожеланий и сочувствия от людей, владельцы приняли достаточно трудное решение все-таки восстановить ресторан.

— Информация будет чуть позже на официальном сайте ресторана. Предложений о помощи много, партнеры предлагают чем-то помочь бесплатно, восполнить потери. Поставщики предлагают скидки, в общем, каждый помогает, чем может. Но когда ресторан снова заработает, пока трудно сказать, — поделилась Елизавета.

Она добавила, что выплаты от страховки тоже будут.

— Какая-то страховка, конечно, была. Но все она, безусловно, не покроет потери. Там были экспонаты, стоимость которых оценить просто невозможно. Как можно оценить куклу, которой 400 лет? Как можно оценить миниатюрный средневековый театр, которого уже нет? Даже сложно предположить, сколько они могли стоить. Что из этого покроет страховка — пока непонятно, — поделилась маркетолог. — Сейчас там работает МЧС. Вчера весь день они были на месте пожара, проводили экспертизы. Точной причины пока не называют, будет известно позже.

Напомним, в минувшее воскресенье, 18 августа, огонь охватил все здание по улице Чаплыгина 65/1: сначала — крышу и третий этаж, затем огонь перебросился на остальную часть строения. В этом здании находился популярный ресторан PuppenHaus. Его владельцы - Владимир и Анжелика Бурковские внимательно относились не только к меню в заведении, но и к антуражу. Интерьеры в нем напоминали кукольный театр и состояли из антикварных фигурок, привезенных из Европы.

Сорок человек эвакуированы: в центре Новосибирска сгорел известный ресторан

Предположительно, причина пожара — неполадки с кондиционером (подробнее)

Виной всему розетка кондиционера: очевидец рассказал, как начался пожар в PuppenHaus

В момент возгорания он был в ресторане, находился как раз в том месте, откуда начал распространяться огонь (подробнее)

Один из лучших в Европе: сибиряки скорбят о PuppenHaus - сгоревшем ресторане с куклами

Они приносят соболезнования владельцам и просят отстроить заведение заново (подробнее)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/726698" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске сгорел ресторан PuppenHaus и сотни его уникальных кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU