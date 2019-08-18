Виной всему розетка кондиционера: очевидец рассказал, как начался пожар в PuppenHaus

СЕГОДНЯ 19:42 2019-08-18T19:51:43+03:00

В момент возгорания он был в ресторане, находился как раз в том месте, откуда начал распространяться огонь

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КП-Новосибирск стали известны причины пожара в PuppenHaus. Очевидец Илья Жумаев рассказал, что сначала заискрилась розетка, куда был подключен кондиционер на мансарде.

— Мы были на втором этаже, отмечали день рождения, моя знакомая поднялась на мансарду, чтобы сфотографироваться, и увидела открытое пламя из розетки, - рассказал КП-Новосибирск Илья. - В тот момент на мансарде было мало людей. Увидели, побежали тревогу поднимать, нас успокоили, персонал сказал, что они знают о пожаре. Абсолютно спокойно предложили нам покинуть помещение. Потом правда вернулись, забрать личные вещи, торопились, так как дыма уже было много. На мой взгляд, можно было и подручными средствами потушить пожар, — считает очевидец. — Огню примерно 10 минут надо было с 4 на 3 этаж перейти, пожарные примерно в количестве 5 машин просто констатировали факт, внутри вроде двое тушили, но смысла не было, так как высота пламени была метра 3 на верхнем этаже.

Также посетитель ресторана отметил, что сигнализация в момент возгорания не сработала.

Официальную причину возникновения пожара выяснят дознаватели. В ГУ МЧС по Новосибирской области пока не выдвигали версий случившегося.

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Огонь охватил все здание по улице Чаплыгина 65/1: сначала — крышу и третий этаж, затем огонь перебросился на остальную часть строения. В этом здании находился популярной ресторан PuppenHouse. Черный густой дым было видно далеко от места ЧП (подробнее).

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Они приносят соболезнования владельцам и просят отстроить заведение заново. В Новосибирске это было одно из самых дорогих мест, в котором можно было не только поесть, но и увидеть уникальную коллекцию кукол (подробнее).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/726698" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске сгорел ресторан PuppenHaus и сотни его уникальных кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU