«Почти как Собор Парижской Богоматери»: сибиряки скорбят о PuppenHaus - сгоревшем ресторане с куклами

В центре Новосибирска сгорел гастрономический театр — ресторан PuppenHaus. Это три этажа в старом здании по адресу Чаплыгина, 65/1. Его владельцы — Владимир и Анжелика Бурковские внимательно относились не только к меню в заведении, но и к антуражу. Интерьеры в нем напоминали кукольный театр. Владельцы много путешествуют по Европе, и часть «реквизита» привозили с собой. Как рассказывают посетители, многим куклам и игрушкам, украшавшим ресторан, не одна сотня лет.

Главная изюминка ресторана - уникальная коллекция кукол.Фото: Виктория МИНАЕВА

— Площадь пожара составила 161 квадратный метр. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние здания, такая угроза имелась. Возгорание случилось на мансарде, — сообщили КП-Новосибирск в региональном управлении МЧС.

Из здания были эвакуированы 40 человек — это сотрудники и посетители ресторана. Как рассказали очевидцы, предположительно искру дал кондиционер.

Пожарные боролись с огнем несколько часов. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ресторан PuppenHaus является достопримечательностью Новосибирска, его рекомендуют к посещению многие городские гиды. Одна из самых значимых наград заведения -Международная премия «Пальмовая ветвь», ресторан вошел в тройку лучших в Европе.

Многие звезды, приезжая в Новосибирск, посещали именно это место. Так недавно поступил и известный хоккеист Владимир Тарасенко, прибывший в родной город вместе с Кубком Стэнли. В соцсетях он разместил снимок с женой в PuppenHaus.

Хоккеист Владимир Тарасенко вместе со своей женой: фото сделано в ресторане за пару дней до ЧП.Фото: СОЦСЕТИ

— Чтобы посетить ресторан, надо было бронировать столик за неделю вперед, а если хочешь выбрать любимый зал, то и еще раньше, — рассказывают сибиряки. — Ценники здесь были одни из самых высоких в городе.

Ресторан имеет свой аккаунт в социальных сетях. Официальной информации по-поводу пожара там пока нет, но подписчики уже начали массово приносить свои соболезнования.

Куклы, которые были выставлены в ресторане, были дорогими и антикварными.Фото: Виктория МИНАЕВА

— Сгорел гастрономический театр: ресторана, где обедали звезды, больше нет.

— Хозяин ресторана собирал куклы со всего мира. Их там были тысячи и многим по нескольку веков. Это потеря для Новосибирска.

Хозяин ресторана собирал куклы со всего мира...Фото: Виктория МИНАЕВА

— Искренне жаль владельцев... Сил вам и терпения. Будем надеяться, что возродится место. Как феникс.

Один из залов ресторана, оформленный в стиле прованс.Фото: Виктория МИНАЕВА

— Мне только плакать остается, столько труда и любви было вложено в создание. Владимир, Анжелика, мне так жаль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/726700" frameborder="0"></iframe> Ресторан PuppenHaus потушили.

Сибирячка, частая гостья ресторана Татьяна Семенова делится с КП-Новосибирск своими ощущениями:

— Администратор ресторана проводил мне персональную экскурсию по заведению. Это практиковалось у них. Там столько было удивительных кукол, ручных поделок — все уникальное, редкое. Я помню жгучее чувство обиды или бедствия, когда горел Нотр-Дам, этот пожар на втором месте по значимости для меня. Почти как Собор Парижской Богоматери — те же ощущения... Очень жаль...

Коллекцию кукол не удалось спасти...Фото: Виктория МИНАЕВА