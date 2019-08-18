«Почти как Собор Парижской Богоматери»: сибиряки скорбят о PuppenHaus - сгоревшем ресторане с куклами
В центре Новосибирска сгорел гастрономический театр — ресторан PuppenHaus. Это три этажа в старом здании по адресу Чаплыгина, 65/1. Его владельцы — Владимир и Анжелика Бурковские внимательно относились не только к меню в заведении, но и к антуражу. Интерьеры в нем напоминали кукольный театр. Владельцы много путешествуют по Европе, и часть «реквизита» привозили с собой. Как рассказывают посетители, многим куклам и игрушкам, украшавшим ресторан, не одна сотня лет.
Главная изюминка ресторана - уникальная коллекция кукол.Фото: Виктория МИНАЕВА
— Площадь пожара составила 161 квадратный метр. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние здания, такая угроза имелась. Возгорание случилось на мансарде, — сообщили КП-Новосибирск в региональном управлении МЧС.
Из здания были эвакуированы 40 человек — это сотрудники и посетители ресторана. Как рассказали очевидцы, предположительно искру дал кондиционер.
Пожарные боролись с огнем несколько часов. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ресторан PuppenHaus является достопримечательностью Новосибирска, его рекомендуют к посещению многие городские гиды. Одна из самых значимых наград заведения -Международная премия «Пальмовая ветвь», ресторан вошел в тройку лучших в Европе.
Многие звезды, приезжая в Новосибирск, посещали именно это место. Так недавно поступил и известный хоккеист Владимир Тарасенко, прибывший в родной город вместе с Кубком Стэнли. В соцсетях он разместил снимок с женой в PuppenHaus.
Хоккеист Владимир Тарасенко вместе со своей женой: фото сделано в ресторане за пару дней до ЧП.Фото: СОЦСЕТИ
— Чтобы посетить ресторан, надо было бронировать столик за неделю вперед, а если хочешь выбрать любимый зал, то и еще раньше, — рассказывают сибиряки. — Ценники здесь были одни из самых высоких в городе.
Ресторан имеет свой аккаунт в социальных сетях. Официальной информации по-поводу пожара там пока нет, но подписчики уже начали массово приносить свои соболезнования.
Куклы, которые были выставлены в ресторане, были дорогими и антикварными.Фото: Виктория МИНАЕВА
— Сгорел гастрономический театр: ресторана, где обедали звезды, больше нет.
— Хозяин ресторана собирал куклы со всего мира. Их там были тысячи и многим по нескольку веков. Это потеря для Новосибирска.
Хозяин ресторана собирал куклы со всего мира...Фото: Виктория МИНАЕВА
— Искренне жаль владельцев... Сил вам и терпения. Будем надеяться, что возродится место. Как феникс.
Один из залов ресторана, оформленный в стиле прованс.Фото: Виктория МИНАЕВА
— Мне только плакать остается, столько труда и любви было вложено в создание. Владимир, Анжелика, мне так жаль.
Ресторан PuppenHaus потушили.
Сибирячка, частая гостья ресторана Татьяна Семенова делится с КП-Новосибирск своими ощущениями:
— Администратор ресторана проводил мне персональную экскурсию по заведению. Это практиковалось у них. Там столько было удивительных кукол, ручных поделок — все уникальное, редкое. Я помню жгучее чувство обиды или бедствия, когда горел Нотр-Дам, этот пожар на втором месте по значимости для меня. Почти как Собор Парижской Богоматери — те же ощущения... Очень жаль...
Коллекцию кукол не удалось спасти...Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске сгорел ресторан PuppenHaus и сотни его уникальных кукол.
ИСТОЧНИК KP.RU