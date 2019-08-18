2019-08-18T17:09:15+03:00
Происшествия

Сорок человек эвакуированы: в центре Новосибирска сгорел известный ресторан

Предположительно, причина пожара — неполадки с кондиционером
Ульяна ДЖАНКОВА
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Популярной ресторан в центре Новосибирска сгорел в считанные минуты. Фото: "Инцидент Новосибирск"Популярной ресторан в центре Новосибирска сгорел в считанные минуты. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Огонь охватил все здание по улице Чаплыгина 65/1: сначала — крышу и третий этаж, затем огонь перебросился на остальную часть строения. В этом здании находился популярной ресторан Puppen House. Черный густой дым было видно далеко от места ЧП. По предварительной информации пострадавших нет, эвакуированы 40 человек, сообщает МЧС по Новосибирской области. Как говорят очевидцы, они поинтересовались у работников, что вызвало внезапный пожар, персонал сказал, что замкнуло кондиционер.

Сибиряки любили бывать в этом месте, сейчас они сожалеют, что ресторан уничтожил огонь.

А так выглядел ресторан внутри еще несколько часов назад. Фото: www.instagram.com/puppenhaus.resto/

А так выглядел ресторан внутри еще несколько часов назад. Фото: www.instagram.com/puppenhaus.resto/

— Я там был, хорошее, необычное место, — отметил один из подписчиков.

Также сибиряки переживали, что пожар перекинется на рядом стоящие авто, которые были припаркованы у ресторана.

Ресторан в центре Новосибирска сгорел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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