Сорок человек эвакуированы: в центре Новосибирска сгорел известный ресторан

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-18T17:09:15+03:00

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Огонь охватил все здание по улице Чаплыгина 65/1: сначала — крышу и третий этаж, затем огонь перебросился на остальную часть строения. В этом здании находился популярной ресторан Puppen House. Черный густой дым было видно далеко от места ЧП. По предварительной информации пострадавших нет, эвакуированы 40 человек, сообщает МЧС по Новосибирской области. Как говорят очевидцы, они поинтересовались у работников, что вызвало внезапный пожар, персонал сказал, что замкнуло кондиционер.

Сибиряки любили бывать в этом месте, сейчас они сожалеют, что ресторан уничтожил огонь.

А так выглядел ресторан внутри еще несколько часов назад. Фото: www.instagram.com/puppenhaus.resto/

— Я там был, хорошее, необычное место, — отметил один из подписчиков.

Также сибиряки переживали, что пожар перекинется на рядом стоящие авто, которые были припаркованы у ресторана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/726685" frameborder="0"></iframe> Ресторан в центре Новосибирска сгорел.

ИСТОЧНИК KP.RU