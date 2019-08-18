В Новосибирске пожарные потушили ресторан PuppenHaus

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-18T18:51:02+03:00

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Известно, что гореть начало на мансарде трехэтажного здания, в котором расположен один из самых дорогих ресторанов города. Огонь практически мгновенно распространился и на другие этажи. Площадь пожара — 161 квадратный метр. Густой черный дым было видно далеко от центра Новосибирска, где все случилось.

— Сложность была в том, что в месте, где расположен ресторан очень плотная застройка, огонь был стремительный и угрожал перекинуться на соседнее здание, необходимо было оперативно среагировать и предотвратить это, — сообщают в МЧС по Новосибирской области. — Люди эвакуировались сами — 40 человек, пострадавших нет.

Полиция оцепила территорию для беспрепятственного передвижения пожарно-спасательной техники. Пожар тушили 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/726697" frameborder="0"></iframe> Горит самый дорогой ресторан Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU