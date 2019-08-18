2019-08-18T18:51:02+03:00
Происшествия

В Новосибирске пожарные потушили ресторан PuppenHaus

Сотрудники МЧС предотвратили распространение огня на соседние здания
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Пожар в ресторане потушили.Пожар в ресторане потушили.
Изменить размер текста:

Известно, что гореть начало на мансарде трехэтажного здания, в котором расположен один из самых дорогих ресторанов города. Огонь практически мгновенно распространился и на другие этажи. Площадь пожара — 161 квадратный метр. Густой черный дым было видно далеко от центра Новосибирска, где все случилось.

— Сложность была в том, что в месте, где расположен ресторан очень плотная застройка, огонь был стремительный и угрожал перекинуться на соседнее здание, необходимо было оперативно среагировать и предотвратить это, — сообщают в МЧС по Новосибирской области. — Люди эвакуировались сами — 40 человек, пострадавших нет.

Полиция оцепила территорию для беспрепятственного передвижения пожарно-спасательной техники. Пожар тушили 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

Горит самый дорогой ресторан Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виной всему розетка кондиционера: очевидец рассказал, как начался пожар в PuppenHaus
Сорок человек эвакуированы: в центре Новосибирска сгорел известный ресторан
Любовь на детской площадке: новосибирцев возмутила развратная парочка
Мечтала стать кинологом, попала в «Синий кит»: девочка, которую считают живодеркой, рассказала о своей жизни
Сбивают и уезжают: искалеченных лисят спасают волонтеры
Ищи наличку: в новосибирских магазинах отказал терминал
Всему виной штиль: Новосибирск накрыла дымка
Тысяча фанатов хоккея вышли на улицу: Новосибирск отметил День болельщика
«Жаль, что он не может рассказать!»: волонтеры забрали щенка у подозреваемой в живодерстве
«Чуть парней не задавил»: в Новосибирске пьяный водитель на скорости влетел в машины на парковке
«Разрушается на глазах»: под Новосибирском эвакуировали многоквартирный дом
Куда делись гвозди? Сибиряки беспокоятся, что новую скульптуру могли сломать вандалы
Родители сибиряков, погибших при военных действиях, отстаивают свое право на повышенную пенсию
Положили на пенопласт: при строительстве школы пострадал рабочий
Больше нарисованных денег, но меньше убийств: прокуратура провела анализ преступности
«Бьет – значит любит?»: в Новосибирске прошел пикет против домашнего насилия
Конфеты и автосвечи: подростки из Новосибирска дважды ограбили одну и ту же заправку
Оставил у теплохода: сибиряк ищет документы от трёх автомобилей