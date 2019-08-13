2019-08-13T08:05:26+03:00
Общество

«Кричать оттуда было бессмысленно»: волонтеры рассказали о том, как нашли пропавшего пенсионера в погребе

«71-летний дедушка два дня пролежал в заброшенном погребе в Пашино — минувшим вечером мы нашли его!» — координаторы поиска поделились подробностями с КП-Новосибирск
Алиса ЛИ
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Волонтеры рассказали подробности о спасении пенсионера, упавшего в яму. Фото: "Лиза Алерт"Волонтеры рассказали подробности о спасении пенсионера, упавшего в яму. Фото: "Лиза Алерт"
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Александр Бородин пропал 10 августа — вышел утром из дома на улице Новоуральской, 9/30 за грибами, и не вернулся. Сотового телефона у дедушки не было, к тому же сам пенсионер не отличался здоровьем: ему был нужен постоянный уход и медпомощь. Искали его почти три дня, все это время пенсионер пролежал в яме на Новоуральской 15/5КП-Новосибирск публикует записки волонетров, которые искали дедушку.

Спасенный мужчина был доставлен в больницу.

Из отчета координатора поиска Алексея (позывной Ежик):

«Родственники забили тревогу вечером того же дня, попробовали подать заявление в полицию, где им сказали “сутки еще не прошли, давайте приходите завтра”. Про существование добровольческих поисковых отрядов они не знали и начали искать своего папу и дедушку своими силами — осмотрели ближайшие лесополосы, прокричали лес, в который, как они думали пошел их близкий. Заявление приняли на следующий день и силами одного сотрудника начали поисковые мероприятия. Родственники вчетвером продолжали самостоятельные поиски. К вечеру 11 августа они узнали о существовании отряда “Лиза Алерт” и позвонили нам. Около 22:20 первые группы приехали в район поиска и работали до 04:30».

Дедушка, которого искали волонтеры.

Дедушка, которого искали волонтеры.

Из отчета инфорга поиска Полины (позывной Долли):

«Координатор выехал на место для опроса родных, собрали автономную группу, оклеили жилмассив, наметили маршрут, подготовили карты. Найден пилот квадрокоптера для проверки территории с воздуха. 12 августа с 7 утра начали распространение информации в сети.

Часть территории, где предположительно может находиться пропавший, находится в ведомости военной части, ждали разрешение на съемку квадрокоптером от АСС, заявку должен был оставить оперативный сотрудник до конца смены (9:00). Заявление о поиске передано на Учительскую, оперативные сотрудники в отпусках. Заявка на съемку не была отправлена. Алеся Яблонских, руководитель отряда, путем переговоров с разными структурами смогла сдвинуть ситуацию с мертвой точки только вечером.

12:00 — собрана автономная группа, карты залиты регистраторы,

к 17-18:00 массово стали подъезжать поисковики. Всего в поиске участвовали 25 человек (из тех, кто успел уже прибыть на место поисково-спасательных работ). Пропавший обнаружен лисой №8 (Инок, Коша, Клевер) в заброшенном погребе-яме на глубине 3 метров. В сознании. Требуется медицинская помощь».

Из отчета координатора:

«Погреб находился в 350 метрах от жилой застройки, по дороге от домов в лес, сразу за гаражами. И погреб этот там не один, их там много! Большая часть из них не используется и обвалилась, превратившись в ловушки, попадая в которые человек обязательно сломает себе что-нибудь, а выбраться самостоятельно вряд ли сможет, ну а пожилой человек или ребенок не сможет точно. В этом погребе пропавший провел чуть больше двух суток. Какие у него были мысли по ночам — лучше не представлять. Кричать оттуда было бессмысленно, да и наши ребята нашли его только, когда подошли и заглянули в саму яму.

Дальше у меня началось ощущение что я попал внутрь фильма про крутых парней! 22 минуты — ровно столько понадобилось расчету МАСС, чтобы от получения звонка "мы нашли человека, который упал в яму глубиной около 3-х метров" до того момента, когда спасатели начали спускаться в эту самую яму.

Чтоб было понятно описываемая яма — в поселке Пашино, у дома 15/5 по Новоуральской, а расчет МАСС на момент звонка находился у себя на базе рядом с автовокзалом, а это, на минуточку, около 30 километров, в 21:00 вечера, когда еще очень много людей едет домой, и дороги забиты. Ребята из МАСС очень профессиональны — ни одного лишнего слова, ни одного лишнего движения и ни одной потерянной минуты. Чтоб достать пострадавшего из этого не самого лучшего места, им понадобилось максимум 10 минут. Я служил в силовых структурах 10 лет, и видел много разных ситуаций, но настолько профессиональную работу мне приходилось видеть всего пару раз. На этом выезде был наш поисковик, который живет то в Томске, то в Новокузнецке (работа разъездная), и он постоянно бормотал что-то про то, что "так что бывает... по настоящему... вот это у вас спасатели и т.п."».

Спасатели помогли пенсионеру, долгое время пролежавшему в яме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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