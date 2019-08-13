Пропавшего в Пашино дедушку извлекли из трехметровой ямы

СЕГОДНЯ 04:18 2019-08-13T04:18:59+03:00

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Поиски 71-летнего пенсионера, который ушел из дома в субботу, 10 августа, завершены. Александра Бородина нашли в лесу на дне глубокой ямы. По предварительной информации, пенсионер провел там около полутора дней.

Информация о том, что Александр Бородин найден живым, появилась поздним вечером в понедельник, 12 августа. Сейчас пожилой мужчина находится в больнице.

— Отчет мне координаторы еще не скинули, они к ночи вернулись домой, Поэтому сказать точно, где конкретно нашли пенсионера, я пока не могу. Но это в районе Пашино. Нашли в яме волонтеры. Глубина — метра три. Скорее всего, мужчина провалился в заброшенный погреб. Волонтеры вызвали МАСС, потому что эвакуировать самостоятельно человека из такой глубины просто опасно, — рассказала журналисту КП-Новосибирск инфорг поиска Полина.

Сейчас мужчина находится в больнице. Фото: "Лиза Алерт"

К этому же времени, когда спасатели смогли достать пенсионера из ямы, на место уже прибыли врачи. Они увезли пострадавшего на скорой помощи. Уточняется, что Александр Бородин был всознании.

— Сколько мужчина провел в яме, точно не ясно. Но, боюсь, все время, что мы его искали, он был именно там. Где-то полтора дня, — добавила Полина.

В общей сложности в лесу искали Александра Бородина 25 человек. Среди них — дочь и внучка Александра Бородина. Они принимали активное участие в поисках, а после обнаружения сопроводили родственника в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU