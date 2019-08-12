Высокий пенсионер с татуированной рукой пропал в Новосибирске

СЕГОДНЯ 03:47 2019-08-12T05:17:04+03:00

Если вы готовы присоединиться к поискам этого человека, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-800-700-54-52. Фото: Лиза Алерт

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Александр Васильевич Бородин пропал в субботу, 10 августа, в Калининском районе. 72-летний пенсионер проживал в микрорайоне Пашино, в день исчезновения, он просто вышел из дома и не вернулся назад. Никакой информации о пожилом мужчине нет до настоящего времени. Сейчас волонтеры и полицейские пытаются отыскать дедушку. Родственники Александра Бородина обращают внимание, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Согласно официальной информации поискового отряда, прямо сейчас, 12 августа, формируются экипажи, готовые отправиться по мере готовности на поиски пропавшего. Место сбора: Пашино, ул. Новоуральская ,17 (парковка магазина).

Если вы готовы присоединиться к поискам, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛИЗА АЛЕРТ»).

По этому же номеру, а также 112 можно сообщить информацию о местонахождении Александра Бородина после 10 августа.

Также нужна помощь в расклейке информационных листовок. «Чем больше людей увидят эту информацию, тем больше шансов найти его!» — уточняют волонтеры.

Приметы пропавшего: рост: 175 см, среднее телосложение, глаза зеленые, волосы русые с сединой. Отсутствует большая часть зубов, на левой руке татуировка.

В день исчезновения был одет в темно-синюю олимпийку со вставками, серо-черную рубашку и темно-синие спортивные штаны. На ногах серые кроссовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU