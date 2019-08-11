2019-08-11T10:37:34+03:00
Общество

Не доехали до деревни: пропала сибирячка с пятилетним сыном

Со вчерашнего дня не выходят на связь пятилетний ребёнок и его мама
Денис ТАБАКОВ
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В Новосибирске ушли и не вернулись женщина с ребёнком.В Новосибирске ушли и не вернулись женщина с ребёнком.
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Полиция и волонтёры просят горожан в помощи в поиске пропавших женщины и её пятилетнего ребёнка.

Вторые сутки в Новосибирске не выходят на связь Елена Чурусова и её сын Руслан Мухомедяров. Известно, что они ушли 10 августа, около 13:00 в неизвестном направлении по адресу Ленинский район, город Новосибирск, улица римского-Корсакова, д.4/а.

- Пропали мать и сын. Отец сказал, что они вышли из дома вчера в 13 часов. Они направлялись в посёлок Колывань, но до деревни они не доехали. Они планировали ехать на маршрутке. В настоящее время не известно, садились ли они в маршрутное такси или нет. Муж сообщает, что он ничего не знает. Заявление уже написано в полицию, - сообщили в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск».

Приметы Елены Владимировны Чурусовой: 1994 г.р. рост 165 см, среднего телосложения, волосы тёмные, глаза светлые.

Была одета: чёрная кофта, красная майка, синие джинсы, чёрные кроссовки.

Руслан Равильевич Мухомедяров: 2013 г. р, рост 135 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы светлые.

Был одет: чёрная ветровка, синие джинсы, сандалии.

Знающих что-либо о местонахождении человека, просим сообщить по тел: 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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