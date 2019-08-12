Чтобы найти пропавшего пенсионера, над Новосибирском подняли квадрокоптер

СЕГОДНЯ 05:10 2019-08-12T05:10:53+03:00

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Со слов родственников пожилого мужчины, в субботу, 10 августа, никого не предупредив, он вышел из дома и исчез. Обеспокоенные длительным отсутствием пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи, они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Как рассказала журналисту КП-Новосибирск инфорг «Лиза Алерт» Полина, пропавшего пенсионера искали всю ночь с воскресенья на понедельник:

- С двенадцати часов до четырех утра Александра Бородина искали в районе проживания. В этот раз у нас была «автономка». Это значит, что давались локальные задачи: волонтеры опрашивали местных жителей, соседей, работали с родственникам, занимались расклейкой листовок. Нам нужно было в принципе понять, куда мог отправиться пенсионер. Телефона при нем нет. Это существенно осложняет ситуацию, - сказала Полина.

Она также уточнила, что поиски велись и при помощи квадрокоптера, который предоставили неравнодушные жители. Всего для участия в ночной поисковой операции откликнулись 14 человек.

- Люди потребуются и сегодня в течение дня. Пока не могу сказать, какое количество. Точные задачи также определят позднее, пока координатор поиска уточнил, что в том числе будут и лесные задачи, – добавила девушка.

Если вы готовы присоединиться к поискам, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛИЗА АЛЕРТ»). По этому же номеру, а также 112 можно сообщить информацию о местонахождении Александра Бородина после 10 августа.

Если вы готовы присоединиться к поискам этого человека, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-800-700-54-52. Фото: Лиза Алерт

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ИСТОЧНИК KP.RU