2019-07-21T14:23:55+03:00
Общество

«Вот это ноги шикарные!»: звезда тверка показала танцем со шпагатом

Когда Елена в танце упала на шпагат, по залу прокатилась волна восхищения и ободряющие крики
Надежда ЯРКОВА
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Елена поразила фанатов неожиданным шпагатом во время танца. Фото: instagram.com/fraules.Елена поразила фанатов неожиданным шпагатом во время танца. Фото: instagram.com/fraules.
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Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина любит подразнить поклонников своими откровенными танцами. В этот раз звезда тверка исполнила энергичный, но не менее заводной танец с напарницей в рамках проекта PROТАНЦЫ. Для своего номера они выбрали песню американской R’n’B певицы Beyonce — Could we be.

Танец получился очень заводным и энергичным. А после того, как Елена во время исполнения упала на шикарный шпагат, он вызвал возгласы одобрения у окружающих, которые были не в силах сдержать свои эмоции от происходящего. Конечно, фанаты танцовщицы оценили видео по заслугам, засыпав сибирячку комплиментами. Вот что они пишут в комментариях:

— Ох, вот это ноги у Лены шикарные!

— Просто волшебно!

— Танцуют нереально круто!

— Вот это жара! Звоните в 01.

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Звезда тверка показала танцем со шпагатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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