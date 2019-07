«Вот это ноги шикарные!»: звезда тверка показала танцем со шпагатом

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-21T14:23:55+03:00

Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина любит подразнить поклонников своими откровенными танцами. В этот раз звезда тверка исполнила энергичный, но не менее заводной танец с напарницей в рамках проекта PROТАНЦЫ. Для своего номера они выбрали песню американской R’n’B певицы Beyonce — Could we be.

Танец получился очень заводным и энергичным. А после того, как Елена во время исполнения упала на шикарный шпагат, он вызвал возгласы одобрения у окружающих, которые были не в силах сдержать свои эмоции от происходящего. Конечно, фанаты танцовщицы оценили видео по заслугам, засыпав сибирячку комплиментами. Вот что они пишут в комментариях:

— Ох, вот это ноги у Лены шикарные!

— Просто волшебно!

— Танцуют нереально круто!

— Вот это жара! Звоните в 01.

