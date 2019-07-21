«Вот это ноги шикарные!»: звезда тверка показала танцем со шпагатом
Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина любит подразнить поклонников своими откровенными танцами. В этот раз звезда тверка исполнила энергичный, но не менее заводной танец с напарницей в рамках проекта PROТАНЦЫ. Для своего номера они выбрали песню американской R’n’B певицы Beyonce — Could we be.
Танец получился очень заводным и энергичным. А после того, как Елена во время исполнения упала на шикарный шпагат, он вызвал возгласы одобрения у окружающих, которые были не в силах сдержать свои эмоции от происходящего. Конечно, фанаты танцовщицы оценили видео по заслугам, засыпав сибирячку комплиментами. Вот что они пишут в комментариях:
— Ох, вот это ноги у Лены шикарные!
— Просто волшебно!
— Танцуют нереально круто!
— Вот это жара! Звоните в 01.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Меня сильно распирает этот трек»: звезда тверка показала отвязный танец с парнем под «Серебро»
Видео Елены Яткиной уже набрало более 116 тысяч просмотров (подробнее)
«Что творите, дамы»: звезда тверка показала откровенный номер в «Танцах» на ТНТ
Елена Яткина стала хореографом на проекте (подробнее)
«Моя зефирка вкусная»: звезда тверка показала, как ей нравится танцевать
Видео Елены Яткиной за несколько часов уже набрало более 33 тысяч просмотров (подробнее)
Звезда тверка показала танцем со шпагатом.
ИСТОЧНИК KP.RU