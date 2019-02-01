«Моя зефирка вкусная»: звезда тверка показала, как ей нравится танцевать
Новосибирская танцовщица Елена Яткина недавно давала мастер-классы в танцевальном лагере, в котором обучались в том числе и подростки. Но девушка без стеснения танцевала на каблуках, в коротеньких шортах и маленьком топе, и выложила это видео в свой «Инстаграм».
- Мне нравится быть такой, как сейчас, как здесь. Готовьтесь видеть меня такой больше, - заявила звезда тверка на своей страничке.
Пользователи соцсетей ролик девушки оценили, и теперь не скупятся на комплименты в комментариях под ее постом:
- Моя зефирка вкусная, - восхищаются одни.
- Это просто фантастика, как же она хороша, - считают другие.
- Переживала за ее топ, больше чем за свои отношения, - по-доброму шутят третьи.
- Ну, это невыносимо офигенно, - пишут четвертые.
- Меня это хорео зацепило больше всего! Спасибо! - благодарят сибирскую танцрвщицу пятые.
Звезда тверка показала, как ей нравится танцевать.
ИСТОЧНИК KP.RU