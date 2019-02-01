«Моя зефирка вкусная»: звезда тверка показала, как ей нравится танцевать

СЕГОДНЯ 19:42 2019-02-01T19:42:10+03:00

Видео Елены Яткиной за несколько часов уже набрало более 33 тысяч просмотров

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Новосибирская танцовщица Елена Яткина недавно давала мастер-классы в танцевальном лагере, в котором обучались в том числе и подростки. Но девушка без стеснения танцевала на каблуках, в коротеньких шортах и маленьком топе, и выложила это видео в свой «Инстаграм».

- Мне нравится быть такой, как сейчас, как здесь. Готовьтесь видеть меня такой больше, - заявила звезда тверка на своей страничке.

Пользователи соцсетей ролик девушки оценили, и теперь не скупятся на комплименты в комментариях под ее постом:

- Моя зефирка вкусная, - восхищаются одни.

- Это просто фантастика, как же она хороша, - считают другие.

- Переживала за ее топ, больше чем за свои отношения, - по-доброму шутят третьи.

- Ну, это невыносимо офигенно, - пишут четвертые.

- Меня это хорео зацепило больше всего! Спасибо! - благодарят сибирскую танцрвщицу пятые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/689597" frameborder="0"></iframe> Звезда тверка показала, как ей нравится танцевать.

ИСТОЧНИК KP.RU