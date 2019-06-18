Вместо экс-директора клиники им. Мешалкина – скотовод: стало известно, кто занял пост Караськова в областном Заксобрании

СЕГОДНЯ 21:06 2019-06-18T21:07:40+03:00

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Пока бывший глава клиники им. Мешалкина Александр Караськов находится под арестом, решилась судьба его места в Заксобрании Новосибирской области: этот пост занял новосибирский депутат Виткор Бамбух.

Как сообщают Ведомости Законодательно Собрания Новосибирской области, 53-летний Виктор Бамбух является секретарем отделения партии «Единая Россия» в Баганском районе Новосибирской области. Также он руководит предприятием, занимающимся молочным скотоводством.

Напомним, Александр Караськов 17 мая ушел с поста директора клиники им. Мешалкина, а вскоре его вместе с женой арестовали. Дело Караськова непосредственно связано со скандальным арестом его зама – Евгения Покушалова. Топ-менеджера задержали по подозрению в махинациях на госзакупках. Цена вопроса — больше миллиарда рублей. Покушалова сначала арестовали, но 15 апреля отпустили из СИЗО под домашний арест.

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Бывший глава новосибирской клиники имени Мешалкина Александр Караськов попал под уголовное дело. Вместе с ним — его супруга Ирина Бойцова, занимавшая пост замдиректора по организационно-клинической работе (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU