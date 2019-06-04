Ответит за «жабу» и «колбасу»: циничную студентку меда выгнали из вуза после скандальных постов в «Твиттере»

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-04T13:13:49+03:00

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История студентки меда Анны Лучининой, оскандалившейся после циничных постов в «Твиттере», подошла к концу. Напомним, девушка на своей странице глумилась над пациентами: «Эта жаба, 140 кг. Сейчас до утра в ее сале ковыряться», «Батя ночью с 2 до 7 стоял в операционной, а этот *** днем все равно умер… В принципе, было ожидаемо, т.к. порезали его как колбасу» - это лишь малая часть ее высказываний..

Студентка насмехалась над пациентами. Фото: соцсети.

Еще больше соцсети взбунтовались, когда выяснилось, что пациент, которого дочь хирурга называла «колбасой», погиб, защищая незнакомого человека.

«Мы были подругами» - выяснилось, кто помог «прославиться» циничной студентке НГМУ. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Теперь Анне придется ответить за свои слова: ее выгоняют из университета. Об это заявил декан лечебного факультета НГМУ Александр Новиков:

«Мне говорили: не показывай – будет скандал» - мы поговорили с племянницей умершего человека, над которым студентка глумилась в «Твиттере». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Студентку Лучинину отчисляют. В ближайшие дни появится приказ, - уточнил он.

«Хотела показать, какие мнения бывают в профессии» - скандал комментирует представитель Анны Лучининой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Куда теперь пойдет учиться пятикурсница, остается только гадать.

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ИСТОЧНИК KP.RU